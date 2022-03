El testimonio de Sergey y Alexander, dos jóvenes ucranianos en Kiev: "No podemos descansar por las sirenas"

Ambos hombres tienen plena confianza en que las fuerzas armadas ucranianas doblegarán la intención de los rusos.

Cientos de miles de ucranianos abandonaron su país para buscar refugio en naciones fronterizas como Polonia, Moldavia y Rumania.

Sin embargo, gran parte del pueblo ucraniano sigue en sus hogares, con la esperanza de que el ejército frene el avance de los rusos. Telemundo conversó con algunas de esas personas para conocer cómo viven este momento.

Sergey y Alexander son ucranianos. Ambos jóvenes viven en Kiev, donde hasta hace pocos días llevaban una vida normal, algo que acabó con la invasión rusa, que inició el jueves de la semana pasada.

Sergey, padre de dos niños de cuatro y nueve años, trabaja en el sector tecnológico como ejecutivo de ventas. Alexander es un emprendedor gastronómico.

Los dos hombres decidieron esperar en la capital el desenlace de la guerra, al menos hasta que sea posible, ya que las tropas rusas todavía no se hicieron con el control de la ciudad.

Las sirenas que advierten por bombardeos inminentes se encienden varias veces por día y desde las ocho de la noche hasta la mañana siguiente hay un estricto toque de queda que impide a los ciudadanos salir, mientras tropas de un lado y del otro se enfrentan con las armas.

“Todo aquel que sale durante el toque de queda es considerado una amenaza”, relató Sergey, mientras que Alex dijo: “Estamos cansados. Dormimos tres o cuatro horas como mucho por día. Hubo un momento en el que no dormí por dos días. No podemos descansar por las sirenas”.

Ninguno de los dos hombres asiste regularmente a las estaciones de metro subterráneas donde miles de ucranianos buscan refugio, aunque Sergey contó su experiencia en el segundo día de la invasión rusa. "Decidimos que estaríamos una hora y media en el refugio, pero entonces se decretó el toque de queda y no pudimos salir. Nos tuvimos que quedar hasta la mañana. Era muy seguro, no se escuchaban las sirenas, las explosiones o nada… Pero en términos de confort no se puede comparar, así que decidimos quedarnos en nuestro apartamento", dijo.

Pese a que la mayoría de los supermercados permanecen abiertos y algunas estaciones de servicio también, hay productos que escasean cada vez más en la capital. Ambos hombres tienen plena confianza en que las fuerzas armadas ucranianas doblegarán la intención de los rusos. “Esto es lo que ellos no se esperaban, pensaron que les íbamos a agradecer por salvarnos, pero eso es mentira”, comentó Alexander.

Sergey, en tanto, dijo: “Tenemos total apoyo y confianza en las fuerzas armadas, y que podrán frenar cualquier tipo de invasión”.