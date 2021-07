Inundaciones en China: hay al menos 25 fallecidos; varios murieron dentro de un vagón de metro

La ciudad "registró una serie de tormentas raras y violentas, provocando una acumulación de agua en el metro de Zhengzhou", explicaron las autoridades de la ciudad en un mensaje en la red social Weibo.

Al menos 25 personas murieron en China, varios en el tren subterráneo de la ciudad de Zhengzhou, según un balance divulgado el miércoles a raíz de inundaciones que generado una situación "extremadamente grave", según las calificó el presidente Xi Jinping.

Cerca de 200.000 personas fueron evacuadas en Zhengzhou, ciudad de 10 millones de habitantes, situada a 700 km al sur de Pekín.

Imágenes difundidas en las redes sociales mostraban a los pasajeros del metro con el agua hasta el cuello en un vagón, aferrados a las asas.

Un pasajero contó en la red Weibo que los socorristas abrieron el techo de su vagón para sacar, uno por uno, a los pasajeros. Otras imágenes muestran a un pasajero sentado en el techo de su vagón medio sumergido por el agua en un túnel.

El ejército fue llamado para reforzar las labores de socorro en la capital de la populosa provincia de Henan, que ha recibido en tres días el equivalente a un año de lluvia.

Severe flooding turned the subway into a panic zone in Zhengzhou, China, on July 20 as water rushed into trains, stations, & tunnels. Videos show hundreds of passengers waist-deep in water in & out of trains. According to reports, at least 12 passengers died & 600+ are injured. pic.twitter.com/gD6lbLTPQ3

— NowThis (@nowthisnews) July 21, 2021