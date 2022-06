Los países de la Unión Europea acordaron conceder a Ucrania y Moldavia el estatuto de "candidatos a la adhesión al bloque"

La decisión, adoptada en la primera jornada de una cumbre europea en Bruselas, ocurre cuatro meses después del inicio de una guerra de Rusia contra Ucrania.

Los países de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves conceder a Ucrania y Moldavia el estatuto de candidatos a la adhesión al bloque, anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien aseguró que se trata de un "día histórico".

La decisión, adoptada en la primera jornada de una cumbre europea en Bruselas, ocurre cuatro meses después del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania.

El proceso completo de adhesión a la UE, que actualmente cuenta con 27 países miembros, puede llevar sin embargo varios años para ser efectivo.

En cuanto a Georgia, otra exrepública soviética que también aspira a entrar en la UE, deberá avanzar en sus reformas para alcanzar el estatuto de país candidato, decidió la cumbre del bloque.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró este jueves la decisión "histórica" de la Unión Europea de otorgar a su país, el estatuto de candidato para convertirse en miembro del bloque.

"Es un momento único e histórico en las relaciones entre Ucrania y la UE", tuiteó Zelenski, agregando que "el futuro de Ucrania se encuentra en el seno de la UE".

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022