"Ni en los sueños más oscuros te ibas a imaginar esto": Itzik es argentino, vive hace 20 años en Israel y dos de sus hijos son rehenes de Hamás

Tras el ataque y la irrupción en territorio israelí, entre 200 y 250 personas están cautivas en la Franja de Gaza, mientras continúa el conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista.

“Nadie vivió algo parecido a esto, ni en los sueños más oscuros te ibas a imaginar que una cosa así iba a pasar”. Esas fueron las palabras de Itzik Horn, un argentino que vive en Israel hace más de 20 años y que lleva varios días en vela. ¿Por qué? Porque dos de sus tres hijos fueron tomados como rehenes por el grupo terrorista Hamás.

El equipo de Telemundo en Israel conoció de primera mano la historia de Itzik, quien cuenta que no sabe si sus hijos están vivos o muertos, pero que, de alguna manera, lo reconforta pensar que podrían ser rehenes y no víctimas fatales.

“Los chicos hasta mediados de la semana pasada estaban en condición de desaparecidos, porque no los encontraron en el kibutz inmediatamente cuando volvió a estar en manos de las tropas (de Israel) y liberado. Tampoco estaban entre los cuerpos, no aparecieron en ninguna de las películas que estas bestias humanas subieron mostrando cómo se llevaban a los rehenes, en los hospitales no estaban… e inferimos que se los llevaron a Gaza. Y hace un par de días nos confirmaron que son rehenes en Gaza”, contó Itzik.

“Pregunté si están vivos o muertos, y me dijeron que no nos podían dar más información”, agregó.

En ese sentido, Itzik reflexionó sobre lo que significa para él no saber en qué situación están sus hijos. “Todo lo que significa para un argentino el término desaparecido, ya de por sí tiene una carga. Y esto. Y ahora pienso que me saqué un peso de encima al pensar que mis hijos son prisioneros… Mis hijos son prisioneros de Hamás, una organización terrorista, asesina, cuya única misión en la Tierra es matar a los judíos. Pero bueno, siempre es mejor a que estén desaparecidos…”, afirmó.

