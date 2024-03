"No me gusta resignarme": Carles Puigdemont anunció que se presentará a las elecciones regionales de Cataluña

Puigdemont, que huyó de España en 2017 tras la fracasada declaración unilateral de independencia de Cataluña, anunció su candidatura desde la localidad francesa de Elna, a escasos kilómetros de la frontera española, acompañado por los principales dirigentes de su partido.

El expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia española y residente en Bélgica desde 2017, anunció este jueves que se presentará como cabeza de lista por su partido, el independentista Junts, a las elecciones regionales de Cataluña del próximo 12 de mayo.

Puigdemont, que huyó de España en 2017 tras la fracasada declaración unilateral de independencia de Cataluña, anunció su candidatura desde la localidad francesa de Elna, a escasos kilómetros de la frontera española, acompañado por los principales dirigentes de su partido.

El líder independentista anunció que se presenta "a la restitución de la presidencia" del Gobierno catalán (Generalitat) y para "culminar el proceso de independencia que se inició en 2017", cuando él era el presidente del Ejecutivo de Cataluña.

Tras fracasar la declaración unilateral de independencia, Puigdemont huyó de España y el Gobierno español aplicó un artículo de la Constitución española por la que el ejecutivo catalán fue destituido y posteriormente se convocaron nuevas elecciones.

"No soy conformista, no me gusta resignarme, no busco qué es lo más cómodo y lo menos arriesgado a nivel personal. Y yo no podría explicar, ni tan solo a mí mismo que, después de pasar seis años y medio defendiendo la presidencia en el exilio, ahora que se abre una oportunidad para hacer posible la restitución de aquella presidencia injustamente, ilícitamente e ilegalmente destituida con el 155, yo rehuyese esta responsabilidad por razones de comodidad personal", afirmó Puigdemont, aclamado por el millar de asistentes entre gritos de "president" y de "independencia".

Puigdemont, que en la actualidad es diputado en el Parlamento Europeo, renuncia a renovar su escaño en la Eurocámara para aspirar a la presidencia catalana.

Su vuelta a la política en España se da en un momento en el que él, como otras personas implicadas en el proceso independentista, están pendientes de la amnistía que el Congreso español aprobó este mes, pero que todavía no ha entrado en vigor a la espera de concluir en apenas dos meses todos los trámites parlamentarios.

La amnistía fue una condición de Junts y de ERC para apoyar la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ya que su partido no tiene mayoría en el Congreso.

Promete volver a Cataluña

El líder de Junts premetió en su comparecencia volver a Cataluña , aun a riesgo de ser detenido, el día que el Parlamento regional celebre el debate de investidura posterior a las elecciones del 12 de mayo, si dispone de una mayoría para ser investido presidente de la Generalitat.

"Hoy comienza la cuenta atrás de mi retorno", proclamó el político catalán que espera que para el debate de investidura -que está previsto que tenga lugar a finales de junio- ya pueda beneficiarse de la ley de amnistía para volver con garantías.

La legislación española obliga a que la toma de posesión del escaño sea de manera presencial, pero si en el momento en que se constituya el nuevo Parlamento catalán no está en vigor la amnistía, Puigdemont corre el riesgo de ser detenido por las autoridades españolas por su implicación en el proceso independentista de 2017.

El ex presidente catalán no ha descartado que los jueces españoles adopten "una actitud de rebeldía e insumisión" y se nieguen a cumplir la ley de amnistía, al menos en su caso: "Ya sabemos que al juez español le das medio limón y te hace una crema catalana", ironizó.

Propone lista unitaria con ERC

Puigdemont ofreció hoy una lista unitaria a ERC, el otro partido independentista de Cataluña con el que fue socio de gobierno en esta legislatura hasta que rompió el pacto, porque quiere que su candidatura sea un frente "unitario" del soberanismo, incluyendo a ERC.

Aun así, reconoció que esta lista unitaria "tiene poderosas resistencias" y, debido a la "precipitación" con la que se han convocado elecciones en Cataluña, no se dispone "del tiempo necesario para vencerlas".

Sin embargo, ERC rechazó hoy esta propuesta. "Después de abandonar Junts el 'Govern del 52 %' o votar en contra de los presupuestos más sociales de la historia de este país, proponer una lista única en medio de reproches es repetir errores del pasado", dijeron desde el partido.

Las elecciones del 12 de mayo son fruto de un adelanto electoral aprobado por el actual ejecutivo catalán, presidido por el también partido independentista ERC, que se encuentra en minoría parlamentaria después de haber perdido el apoyo de Junts.

