Periodista argentino contó al aire el drama que sufrieron él y sus hermanos durante años: abusos, denuncias y un suicidio

Aleart relató que su padre, con HIV positivo, abuso sexualmente de su hermana y eso le provocó "gravísimos problemas de salud".

El comienzo de la última transmisión de De 12 a 14, uno de los noticieros de Rosario (Argentina), fue diferente al de los otros jueves cuando el periodista Juan Pedro Aleart contó lo que sufrió por años tanto él como sus hermanos.

Rápidamente ese tramo del noticiero se hizo viral en redes sociales y los medios argentinos se hicieron eco. A corazón abierto y mirando a la cámara, Aleart contó que desde niños fueron abusados por su padre, quien se suicidó tras ser denunciar ante la Justicia, y contra un tío, quien está en libertad.

"Ha sido para mi extremadamente difícil llegar hasta acá, sentarme y contarles los que les voy a contar. Hace una década, tomé la decisión de alejarme de mi padre y el resto de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, me hacían mal, me hacían daño. Desde entonces, nunca abandoné la búsqueda de la verdad", dijo para empezar.

"El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas las formas. Físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia. Esta denuncia la hice junto a mi hermana menor. Y una jueza le dictó la prohibición de acercamiento. Lo que buscábamos era que mi hermana pudiera estar más tranquila. Cada vez que se lo encontraba, ella temblaba de miedo", continuó.

"Juan Pedro Aleart":

Por lo que contó en el noticiero que conduce #De12a14 pic.twitter.com/5PXRMf1vUx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 18, 2024

El periodista agregó además que su padre abusó sexualmente de su hermana "desde sus tres años en adelante", siendo él (el padre) HIV positivo. "Esto le provocó a mi hermana gravísimos problemas de salud", apuntó.

Aleart contó que hicieron la denuncia penal y su padre fue notificado. "Al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad que había cometido, decidió quitarse la vida", relató.

Tras contar los abusos de su padre contra su hermana, el periodista decidió contar lo que vivió él y su hermano con un tío.

"Un tío en quien yo confiaba, que cumplió el rol de padre en muchas situaciones, se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo, abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los seis años en adelante. Cuando tenía 12 o 13 años, con las pocas herramientas que tenía, advertí en mi casa lo que estaba pasando. Y mis padres no hicieron nada. Seguí siendo abusado una y otra vez", manifestó.

"Un fiscal decidió llevarlo a audiencia imputativa. Y la Justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces, me dijeron que todo lo que les estaba contando era creíble y fundado. Pero que había prescripto. Y por lo tanto esta persona que abusó de mí, incluido mi hermano y otras personas más, iba a quedar en libertad. Es decir, el Estado me reconoce que todo esto pasó pero no puede hacer nada por mí ni por ninguna de las víctimas", lamentó entre lágrimas.