Premio Nobel de Literatura 2023 para el escritor noruego Jon Fosse "por sus obras innovadoras"

Fosse, de 64 años, nació en Haugesund, y entre sus obras se destacan "Dream of Autumn" y "The Name".

El escritor y dramaturgo noruego Jon Fosse fue galardonado este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2023.

"El #PremioNobel de Literatura 2023 se otorga al autor noruego Jon Fosse “por sus obras innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible”, apunta el comunicado oficial.

