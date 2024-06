"A los cracks de la película que iban a solucionar todos los delitos en cinco minutos ahora les vino la hora de la verdad", dijo Topolansky por homicidios

"Toda la campaña del 2019 fue centrada en: 'ustedes fueron unos inútiles para la seguridad', 'que se vaya Bonomi', 'ustedes odian a la policía'. Todo eso se demuestran ahora que era mentira", dijo la ex vicepresidenta.

La exvicepresidenta Lucía Topolansky consideró que a la coalición de gobierno le llegó "la hora de la verdad" con respecto al combate a la inseguridad luego de que hicieran "toda la campaña de 2019 centrada" en que el Frente Amplio era "inútil para la seguridad".

"Si no reconocía eso se tenía que ir a los dos minutos de la Presidencia", comenzó respondiendo Topolansky este jueves al ser consultada sobre la frase de Luis Lacalle Pou sobre que el gobierno "no ha podido con los homicidios".

"Los que nos levantamos todas las mañanas y tenemos la rutina de escuchar informativos, siempre inician con homicidios y cada vez con situaciones más extremas", lamentó.

La dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo que no entrará en el "chiquitismo" de calificar de "fracaso" a la gestión de gobierno en esta materia, pero enfatizó: "Toda la campaña del 2019 fue centrada en: 'ustedes fueron unos inútiles para la seguridad', 'que se vaya Bonomi', 'ustedes odian a la Policía', cuando les dimos miles de derechos. No es que estuviéramos de parte de los chorros, todo eso se demuestra ahora que era mentira. Y lo cracks de la película que iban a solucionar en cinco minutos todos los delitos, ahora les vino la hora de la verdad".

Topolansky consideró, además, que las cifras de "todos los otros delitos" que no son homicidios son "relativos", dado que "en los barrios la gente dice que no denuncia porque no dan bola" en las comisarías.

Este miércoles Lacalle reconoció el problema para bajar los homicidios, pero volvió a destacar las caídas de las rapiñas y hurtos.

"Los datos del Observatorio (Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior), que es el mismo de hace muchos años, muestran que es la primera vez en muchísimos años que descienden los delitos. Han descendido sensiblemente los hurtos, las rapiñas y abigeato. No estoy conforme, pero hay que decir la verdad: los delitos han bajado, no podemos con los homicidios", dijo el mandatario.