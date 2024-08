Abdala sobre elecciones en Venezuela: "Tenemos otras prioridades, no es un elemento que hayamos discutido en el Pit-Cnt"

"Nosotros estamos en la reducción de la jornada de trabajo, en la seguridad social, tenemos muchas otras prioridades", afirmó.

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo este martes que la central sindical tiene "otras prioridades" antes de hablar de lo que ha pasado en las elecciones de Venezuela.

"No lo hemos conversado, tenemos otras prioridades bastante importantes y no es un elemento que hayamos discutido en el Pit-Cnt", expresó Abdala en rueda de prensa luego de que se le consultara por una opinión respecto a lo que ha pasado en dicho país, en que la oposición acusa de fraude al régimen de Nicolás Maduro.

"Prefiero básicamente tener una opinión orgánica, nosotros estamos en la reducción de la jornada de trabajo, en esto de la seguridad social, tenemos muchas otras prioridades", afirmó.

"Tenemos una opinión pro América Latina, pro integración regional y defendemos el derecho de autodeterminación de los pueblos en todos los países a ultranza. El movimiento obrero no tiene que darle a nadie testimonio de cómo ha defendido la democracia. No quiero entrar en cuestiones chiquitas que no le hacen a la estrategia grande del Pit-Cnt", subrayó el presidente de la central sindical.

Maduro fue declarado por la autoridad electoral como ganador de las presidenciales de Venezuela del 28 de julio con un 52% de los votos frente a un 43% de su principal rival, el opositor Edmundo González Urrutia, que denuncia fraude y exige la presentación pública de todas las actas de los comicios.

El Consejo Nacional Electoral no ha divulgado resultados detallados de la votación y alega que su sistema fue hackeado.

La líder opositora venezolana María Corina Machado y González Urrutia firmaron una carta reclamando a los militares y policías que no sean "cómplices" de la represión ejercida por el gobierno de Maduro luego de las cuestionadas elecciones. Hasta el momento, según diferentes ONG, han muerto 11 civiles y dos militares y han detenido a 2.000 personas.