Abogados de Penadés renunciaron a su defensa tras imputación del exsenador

Los abogados Javier Vega y Francisco Quesada decidieron renunciar este jueves a la defensa de Gustavo Penadés, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Telemundo.

Vega se reunió con Penadés en la cárcel de Florida, donde está alojado desde que fue imputado, para comunicarle la decisión.

El exlegislador fue trasladado este jueves al Instituto Técnico Forense (ITF) para realizarle evaluaciones médicas con el fin de determinar si está o no en condiciones sanitarias de cumplir con la prisión preventiva de 180 días en un centro de reclusión.

Penadés fue imputado en la noche del martes por la presunta comisión de 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravado, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor.

La noche de este martes el exlegislador pasó primero por la cárcel de Punta de Rieles y luego fue derivado a la prisión de Florida. No obstante, tras conocerse la imputación, la defensa de Penadés “invocó razones de salud” y señaló que el legislador no puede estar en reclusión porque no podría ser atendido correctamente a nivel médico.

Según explicó el equipo fiscal de Alicia Ghione a la salida de la audiencia, ahora Penadés será visto por un médico del ITF, quien determinará si el senador “está en condiciones de cumplir con la prisión preventiva en el centro de reclusión”. En su alegato, la defensa señaló que el exlegislador tiene cardiopatía isquémica y diabetes.