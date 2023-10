Penadés fue imputado por violación, entre otros delitos, y deberá cumplir prisión preventiva

La jueza Marcela Vargas aceptó el pedido de formalización.

El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés fue imputado este martes por explotación sexual de menores, entre otros delitos, y deberá cumplir prisión preventiva por un plazo de 180 días.

La fiscal del caso, Alicia Ghione, había pedido esta medida cautelar teniendo en cuenta la gravedad de los delitos por los que se lo imputó y la jueza Marcela Vargas hizo lugar a la solicitud. El legislador deberá esperar en la cárcel hasta que se realice el juicio de condena.

El vocero de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, enumeró en la noche de este martes que Penadés fue imputado por la presunta comisión de 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravado, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor. Vargas aceptó el pedido de formalización.

También fue imputado este martes Sebastián Mauvezín, el profesor de historia señalado como el nexo entre Penadés y sus víctimas. En su caso, fue imputado también con prisión preventiva por la presunta comisión de siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real en calidad de autor.

Crónica de un “efecto mariposa”

Por el concepto de “efecto mariposa” se entiende el fenómeno por el cual una pequeña perturbación de la realidad termina desencadenando algo completamente impensado y mucho más grande. Así se podría definir el vendaval que golpeó a uno de los dirigentes de mayor trayectoria que tenía el Partido Nacional en el Parlamento.

El 25 de enero de este año la intendenta de Montevideo Carolina Cosse invitó al presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva para condecorarlo en el palacio municipal. El acto tuvo una noticia secundaria: la manifestación de la militante blanca Romina Celeste que contó con insultos y un escupitajo de su parte a una mujer.

Su actitud generó que dirigentes blancos se desmarcaran de Celeste, entre ellos, Penadés, quien declaró a Canal 10 que ella no integraba la estructura del partido y que simplemente era “votante o simpatizante”.

Celeste respondió en el programa Hacemos lo que podemos del canal CRTV y lo acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando era un adolescente de 13 años y todavía no había hecho su transición de género.

“Yo en ese momento me había escapado (de casa). Estaba sola (en el Parque Batlle), para el auto y me dice 'querés dar una vuelta?' Yo le dije que sí. Me preguntó qué me gustaba, todas esas cosas… Hubo dos veces. Solo fueron dos veces. Esa vez, me termina convenciendo y llevando a un motel. En el motel, me acuerdo perfectamente -él nunca pidió una cédula ni nada- me hizo bajar el asiento para atrás como para que no me vean, y ahí directamente a la habitación. En la habitación pasó algo y cuando me voy me dijo ‘te dejo este regalito’, ese regalito era plata", narró Romina.

Su declaración generó una respuesta de Penadés con declaración en el Palacio Legislativo, negando los hechos y asegurando que denunciaría a Celeste. En principio recibió el apoyo del presidente Luis Lacalle Pou y del líder de su sector político, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Las palabras de Celeste dieron inicio a una sucesión de denuncias contra el político. Las víctimas comenzaron a relatar ante la Fiscalía y la Justicia historias similares en las que el senador les había pagado por sexo cuando eran menores de edad.

Once personas denunciaron a Penadés y la mayoría de ellas declaró en el juzgado. El respaldo político se diluyó y el senador debió dejar el partido, su banca y perdió sus fueros.

Entre los relatos de las víctimas y la información hallada en los dispositivos electrónicos, la Justicia consideró que existe semiplena prueba de la culpabilidad del senador y lo imputó a la espera de que se confirmen los hechos.