"Acá no hay superhéroes", dijo Bergara tras dichos de Mujica sobre Cosse; Lima llamó a la "unidad"

"Creo que no es feliz para el FA que se diga que hay un único candidato que pude ganar la elección", aseguró Bergara.

Tras los dichos del expresidente José Mujica, quien afirmó que Yamandú Orsi es el único que le puede ganar al partido nacional en las elecciones, otros precandidatos del Frente Amplio (FA) se expresaron en las últimas horas. Mario Bergara dijo que entiende que Mujica se expresó como forma de militar por Orsi en campaña, aunque señaló que la declaración “no es feliz” para la unidad del FA.

"Todos conocemos a Pepe y está en campaña y está bien que impulse a Orsi. Creo que no es feliz para el FA que se diga que hay un único candidato que pude ganar la elección. No creo que sea así. Acá no hay superhéroes, la elección no la gana ni Cosse ni Orsi ni (Andrés) Lima, la va a ganar todo el FA", expresó Bergara en Melo.

"Hay que terminar de entender que acá nos necesitamos todos, los sectores, las bases la militancia y esa es la forma en que vamos a volver a gobernar por el bien de la sociedad uruguaya", agregó.

Mujica dijo además que Cosse “es buenísima pero no cuenta con apoyo en el interior del país”. Sobre esto, Bergara señaló que no cuenta con elementos para confirmar esa percepción.

"Creo que es más un juego de campaña que algo que surja de una encuesta o relevamiento, pero aun en el caso de que uno pueda medir creo que el FA no se beneficia de ese tipo de análisis porque nos necesitamos todos y todas", subrayó Bergara.

Por su parte, el precandidato Andrés Lima, escribió en X: “Lo dijimos luego del aniversario en Rocha, hoy lo repetimos con más fuerza: ¡Unidad!” tras repostear una foto en la que se puede ver a los cuatro precandidatos que se disputarán en las internas.