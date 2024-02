Mujica: “Orsi es el único que le puede ganar a los blancos; Cosse es buenísima, pero no la bancan en el interior”

El líder del MPP enfatizó que "la elección no la deciden los frenteamplistas", sino "los 30 o 40 que van para allá o vienen para acá", en referencia a los indecisos "que no tienen partido".

El expresidente José Mujica aseguró este viernes que a la precandidata frenteamplista Carolina Cosse "no la bancan en el interior" del país y por eso no puede "ganarle a los blancos" en las elecciones nacionales.

Consultado sobre la interna del partido, Mujica reiteró que apoya a Yamandú Orsi porque lo conoce hace años y porque "es el único que le puede ganar a los blancos".

¿Cosse no puede ganarle a la coalición? "Cosse es buenísima pero no le gana a los blancos porque no la bancan en el interior, y perdimos las elecciones (2019) por el interior", respondió.

"Si le presentás algo que no es potable... y la mayoría son del interior", dijo.

Interrogado sobre una posible fórmula entre ambos precandidatos, Mujica indicó: "Ojalá sea posible".