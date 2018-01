AEBU rechaza el uso de seguridad privada en transportes de caudales: bancarios no harán horas extras en todo el país

Así se refirió Lorena Lavecchia, del gremio de AEBU banca oficial:

“Surge de la reunión es que el directorio está resolviendo pasar la seguridad a empresas privadas. Queda clara la intención privatizadora del directorio del Banco República.

En principio los trabajadores no están realizando horario extraordinario. No hay medidas sindicales puntualmente. Lo que tenemos es un corte de horas extras que no estamos obligados a hacer. En la medida que el directorio continúe con esta situación.

Hay dos compañeros sumariados por no sentirse en condiciones de trabajar, lo cual hizo que se extendiera el corte de horas extras a nivel nacional”.