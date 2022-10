"Ahora estamos en condiciones de aportar" al proyecto de reforma previsional respondió el FA tras críticas de Lacalle

"A partir de ahora estamos en condiciones de aportar", afirmó Kechichian.

La bancada de senadores del Frente Amplio se refirió este martes al proyecto para reformar la seguridad social aprobado este lunes. En conferencia de prensa, la senadora Liliam Kechichian dijo que "no creen que sea de recibo" un trámite "exprés" a una ley con las "complejidades y los aportes" que tiene que recibir. "No lo hemos visto en bancada y en principio no estaríamos de acuerdo el proyecto", expresó.

El presidente Luis Lacalle Pou lamentó que el Frente Amplio "no haya presentado ideas" al anteproyecto. "Si realmente hace 15 años que se viene diciendo que es necesaria la reforma de la seguridad social, ahora tenemos la oportunidad y no se hacen aportes", señaló en rueda de prensa en la noche del lunes.

En ese sentido, Kechichian recordó que desde el Frente Amplio harían "aportes" cuando el proyecto sea del gobierno. "Habíamos dicho que aportaríamos sobre un proyecto del gobierno y el proyecto del gobierno estuvo ayer. A partir de ahora estamos en condiciones de aportar", afirmó.

A su vez, dijo que verán el proyecto el viernes cuando ingrese al Parlamento y a partir de ahí harán los aportes. "Vamos a dar una mirada global del proyecto. Cuando lo tengamos daremos las opiniones que correspondan", agregó.

La senadora aseguró que es necesaria una reforma de la seguridad social, "pero no cualquier reforma".