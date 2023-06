"Al agua la va determinar Dios", dijo Botana, y chicaneó a Pereira por veranear en José Ignacio: "Nunca lo vi que apareciera enfermo"

“Agua va a haber, pero esa de verdad que va a ser intomable. Esta ya es difícil de tomar, esa va a ser intomable”, consideró el senador nacionalista.

Este martes Montevideo y Melo lucen como si fuesen ciudades de dos países distintos. ¿Por qué? Porque en Cerro Largo llueve desde temprano, y lo ha hecho copiosamente durante toda la mañana. Eso, incluso, llevó a que el presidente Luis Lacalle Pou cancelase su visita al departamento, en el marco de las actividades por el 228 aniversario de la capital. En tierras capitalinas, en tanto, el escenario es el opuesto: la lluvia amaga, pero no llega, y el déficit hídrico se agrava. En este contexto, Telemundo dialogó con el senador nacionalista -y exintendente de Cerro Largo- sobre la perspectiva a futuro.

“Al agua la va determinar Dios, el gobierno debe responder trabajando”, dijo Botana al ser consultado sobre cómo cree que avanzará la crisis del agua en el mediano plazo.

En ese sentido, consideró que el gobierno está llevando adelante acciones por el tema, como obras para “amortiguar la falta de agua” o también pensando en el futuro, con la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí.

En cualquier caso, el escenario es preocupante si se trata de reservas de agua dulce: el embalse de Paso Severino, principal reserva de OSE para el área metropolitana, está con niveles inferiores al 3% de su capacidad. ¿Qué pasará cuando se acabe el agua en Paso Severino y la “mezcla” que hace OSE sea solo de agua más salada -de tomas más cercanas al Río de la Plata-? “Agua va a haber, pero esa de verdad que va a ser intomable. Esta ya es difícil de tomar, esa va a ser intomable”, consideró Botana.

No obstante, el legislador consideró que eso no es una situación de alarma, porque no se trata, a su juicio, de agua perjudicial para la salud, al menos si no se trata de su consumo. “No le va a hacer nada a la salud de nadie, porque cuando uno va a José Ignacio, donde va el presidente del Frente Amplio, cuando uno se baña ahí… nunca lo vi que apareciera enfermo. O sea que avísenle que no tiene peligro”, dijo en alusión a Fernando Pereira y las críticas que ha hecho el Frente Amplio a cómo el gobierno ha abordado la crisis del agua. Pereira ha veraneado en más de una ocasión en ese balneario fernandino.

En tanto, Botana también se refirió a la demanda de algunos sectores de que OSE haga una rebaja en su tarifa, dado que decayó la calidad del servicio que presta. “Sería justo que la tarifa baje. Lo único que es irrealizable, porque toda baja de tarifa alienta el consumo. Y acá lo que tenemos que frenar en este momento es el consumo. Yo propuse en el Senado un sistema por el que la tarifa se mueva con el consumo”, afirmó.