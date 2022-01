“Odio que me descubran”: el descargo irónico de Fernando Pereira luego que lo fotografiaran en José Ignacio

"No quiero dejar el teatro, la feria y tampoco la playa, y mucho menos dejar de disfrutar por el qué dirán o por alguna foto dedicada al odio", criticó el presidente del Frente Amplio.

El presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, realizó un descargo a través de Facebook luego de la viralización de fotos suyas vacacionando en la playa de José Ignacio, Maldonado.

En una publicación titulada “odio que me descubran”, Pereira responde con ironía a quienes lo criticaron por ir a la playa de un balneario tildado de exclusivo.

“Me descubrieron, me gustan las playas, cuanto más bonitas más me gustan, me gusta nadar, pescar, leer en la playa, y muchas veces escribir. En este caso en José Ignacio, aunque no lo puedan creer no me cobraron nada. Es una de las maravillas de la lógica pública del Uruguay. Podemos ir a la misma playa los que más tienen y los trabajadores/as”, comienza Pereira.

El expresidente del Pit-Cnt consideró “necios” a quienes les molesta que “un progresista le guste la playa”, y desmintió que se esté quedando en José Ignacio: “Fui en total unas tres horas, ya que me quedo en una casa de madera en un Balneario que se llama Buenos Aires, muy tranquilo, de gente trabajadora y esforzada, lugar que disfrutamos mucho, ya que es casa de amigos”.

A continuación, termina con su aclaración sobre sus vacaciones en José Ignacio y se dedica a relatar “otros gustos” que tiene: el teatro, el ballet, la ópera, el basketball, el ping pong, el billar y las bochas.

“No entiendo porque si lo hice toda la vida, lo tendría que dejar de hacer por ser Presidente del Frente Amplio. Ninguna foto ni empujón me va a sacar de la vida de mi normalidad. No quiero dejar el teatro, la feria y tampoco la playa, y mucho menos dejar de disfrutar por el qué dirán o por alguna foto dedicada al odio”, sentenció Pereira.

Tras la difusión de las imágenes el fin de semana, en Twitter se popularizó el hashtag #LosLujosDeFernandoPereira, donde usuarios bromearon sobre otros presuntos "lujos" que se tomaba el presidente electo de la coalición de izquierda.

Fernando Pereira come Requeson y tira el vaso. #LosLujosDeFernandoPereira — SonoRancio (@GP50A) January 10, 2022

Fernando Pereira sale a comer, le sobra media porción y NO SE LA LLEVA PARA LA CASA.#LosLujosDeFernandoPereira — La dama de Shanghai 💜 (@Orsonisback) January 10, 2022