"Al peón hay que explotarlo de igual manera que al pobre": profesor de UTU de Rivera fue imputado por frases racistas en el aula

Los alumnos lo denunciaron ante las autoridades de la institución y ante la Fiscalía.

Un profesor del Polo Educativo Tecnológico de Rivera fue imputado el pasado miércoles por un delito de "incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas", luego de decir comentarios racistas en una clase el año pasado.

Según informó Crónicas del Este y confirmó a Telemundo la fiscal del caso, Stephanie Sandes, durante una clase en mayo de 2023 el profesor dijo: "En mi familia no contratamos negros, porque no son trabajadores, mucho menos los negros brasileros de origen africano, esos son más vagos aún. El brasilero cruza gringo ese sí es trabajador. Al peón hay que explotarlo de igual manera que al pobre, y si no le gusta, hay que dejarlos morir de hambre".

Los alumnos tomaron cartas en el asunto. Primero escribieron una nota a las jerarquías del centro educativo y luego, días después, presentaron la denuncia ante la Fiscalía.

La intención de la fiscal Sandes era que docente y alumnos alcanzaran un acuerdo, pero ante la imposibilidad, solicitó a la Justicia la imputación del hombre.

La Justicia dispuso como medida cautelar la prohibición de comunicarse y acercarse a los alumnos a 300 metros por 120 días.

La defensa del profesor apeló la formalización de la investigación y tendrá seis días para presentar sus argumentos. Luego tendrá el mismo plazo Sandes para defender la imputación y un juez de segunda instancia definirá si mantiene o revoca la imputación.

El delito en cuestión tiene una pena de tres a 18 meses de prisión, pero Sandes remarcó que es excarcelable.

Además de la vía judicial, desde mediados del año pasado existe una "investigación en curso" en la dirección general de UTU para definir un posible sumario al docente, dijo la presidenta del Codicen de la ANEP, Virginia Cáceres este jueves. La sentencia de formalización será sumada a la investigación.