Alfie criticó rol de Astori durante gobiernos del FA: "Fue perdiendo protagonismo"

El director de la OPP dijo que dejó dos legados, "uno bueno y otro no tan bueno"

Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se refirió al trabajo de Danilo Astori al frente del ministerio de economía durante los gobiernos del Frente Amplio y como vicepresidente. Alfie dijo que hay dos legado de Astori: "uno bueno y uno no tan bueno", al ser entrevistado por el economista Javier de Haedo en el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica.

"El bueno es el del primer gobierno del FA, que empezó con la foto con Tabaré Vázquez en el Fondo Monetario en Washington", aseguró Alfie, porque demostraba que no iba a haber un cambio brusco en materia económica. Sin embargo, consideró que el entonces ministro de economía "fue perdiendo protagonismo", durante el gobierno de José Mujica -en el que fue vicepresidente- y que "claramente no hubo un legado positivo" del último gobierno, cuando volvió a estar al frente de la cartera de economía.

Para ejemplificar esta crítica a la gestión de Astori se refirió a la reforma de la previsión social. Alfie dijo que Astori "habló prácticamente todo el período de gobierno de la reforma y no solo no pudo proponer nada, si no que la única ley fue la de cincuentones, que es un gol en contra", aseguró el director de la OPP, que también cuestionó la apertura externa que tomó el gobierno del Frente Amplio.