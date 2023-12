Allanamientos nocturnos: Ojeda los considera "fundamentales" contra el narcotráfico" y dijo que el FA se opone por "razones electorales"

“Voy a militar hasta el cansancio esta reforma, será tema central de mi campaña", apuntó el precandidato colorado.

El precandidato colorado y abogado Andrés Ojeda celebró que en 2024 se vaya a plebiscitar la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos al considerarlo como “una herramienta fundamental para luchar contra el narcotráfico” y criticó al Frente Amplio por oponerse a la medida por razones “político-electorales”.

Este miércoles, el senador nacionalista Carlos Camy anunció que existe un compromiso de 71 legisladores de votar en la Asamblea General a favor de plebiscitar una reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos. Ese número es superior a los 2/5 (52 votos) que establece la normativa para llamar a un plebiscito. Si efectivamente lo votan, la ciudadanía definirá en las elecciones de octubre de 2024.

“Al fin se le puso el cascabel al gato, es fundamental contar con la herramienta del allanamiento nocturno para avanzar en el combate al narcotráfico. Estoy convencido de que tenemos que tirarle al pecho al narcotráfico, sin vueltas, no hay dos lecturas”, afirmó este jueves a Telemundo el precandidato Ojeda, y agregó: “Nadie que quiera combatir seriamente al narcotráfico puede estar en contra de sumar herramientas para combatirlo”.

Para Ojeda, tanto los fiscales de drogas como los policías que trabajan en narcóticos “reclaman” que se permitan los allanamientos durante la noche: “Evidentemente es una herramienta de utilidad”, dijo, y remarcó que “todos los países del mundo tienen allanamiento nocturno, salvo Uruguay y un par más”.

En tanto, Ojeda criticó al Frente Amplio luego de que dirigentes de ese partido se mostrasen en contra de la posibilidad del plebiscito sobre el tema en 2024.

“Vi con muchísimo asombro que el Frente Amplio estuviese en contra. Capaz que no han mirado la historia de este tema en el Parlamento. En el 2012, el diputado frenteamplista Walter De León presentó un proyecto de ley para habilitar los allanamientos nocturnos. En 2012, el entonces presidente José Mujica se pronunció a favor de los allanamientos nocturnos e hizo una consulta a juristas para ver cómo los podía habilitar”, afirmó, y agregó: “Es un tema que ha tenido amplio consenso entre todos los partidos, no puedo creer que el Frente Amplio se descuelgue”.

Algunos cuestionamientos al cambio en la normativa indican que los allanamientos nocturnos no ofrecen las garantías necesarias para el cuidado del hogar, algo que se ciñe de forma literal a lo que dice la Constitución.

“Las garantías del hogar no la dan el día, la noche o la mañana, la da un juez de la República. Y decir que se está en contra porque faltan garantías es decir que los jueces no dan garantías. A mí la tranquilidad me la da que un fiscal se lo pedirá a un juez, y un juez dirá sí o no. Pero habrá que explicarle al juez por qué es en la noche. Pero el juez toma la decisión de habilitar o no el allanamiento”, dijo al respecto Ojeda.

“Voy a militar hasta el cansancio esta reforma, será tema central de mi campaña. Creo que el Frente Amplio se opone por un tema político-electoral, pero no tiene argumentos de fondo para negarle a la ciudadanía una herramienta útil contra el narcotráfico. Estamos de un lado los que queremos combatir a todo trapo al narcotráfico, y están quienes van a especular electoralmente con lo que les sirva o no”, concluyó.