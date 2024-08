Allanamientos nocturnos: Orsi no se niega discutirlos, pero ve al plebiscito como "una oportunidad para conseguir un rédito electoral"

Orsi sostuvo que le llama la atención que se plantee a los allanamientos nocturnos como una solución aislada porque eso, a su juicio, no lograría resolver nada.

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, afirmó en las últimas horas que no se niega a discutir sobre los allanamientos nocturnos, pero consideró que el plebiscito para habilitarlos que tendrá lugar en las elecciones de octubre se da como estrategia electoral para conseguir más votos.

En ese sentido, indicó que, desde su punto de vista, la situación de la seguridad debe ser analizada “globalmente” y” elevar el nivel de la discusión”.

Orsi sostuvo que le llama la atención que se plantee a los allanamientos nocturnos como una solución aislada porque eso, a su juicio, no lograría resolver nada.

“Tengo la inclinación a pensar que es una especie de oportunidad para conseguir un rédito electoral en una campaña”, apuntó.

Sin embargo, dijo que no se niega a analizarlo eventualmente. “Lo que se sabe es que no es una medida en el mundo cuando se aplica dé resultados inmediatos. He hablado con trabajadores del Ministerio del Interior y dicen ‘¡mamita!’. No es cuestión del allanamiento nocturno, después hay que ir”, señaló.

Con esto, afirmó que no debería hablarse solo de allanamientos nocturnos y no se discutan otras cuestiones como el lavado de activos.

“No me niego, no me termina de convencer. Cuando se plebiscita, me suena a que es con cierta intención de oportunidad para conseguir más votos. Me gusta elevar el nivel de la discusión, mirarlo de forma más global y con el mayor nivel de acuerdo posible”, concluyó.