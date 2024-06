Andrade y la polémica por el posible ministro de Economía si triunfa el FA: "No es el tiempo, primero hay que ganar la elección"

“Yo lo que puedo hacer es armar un asado con Mario, Pacha Juan y decirles ‘señores, si los candidatos no están tirando los nombres, ¿nosotros vamos a empezar a manejar nombres?’”, afirmó el senador frenteamplista.

El senador frenteamplista -perteneciente al Partido Comunista- Óscar Andrade consideró que el Frente Amplio debería “concentrarse en la discusión del programa” y no “en la hipótesis del armado de un gabinete”, luego que a la interna del partido se iniciase una discusión por el posible ministro de Economía que podría surgir tanto del equipo de Yamandú Orsi como de Carolina Cosse.

La polémica interna tiene que ver con quién es la figura elegida para conducir la economía, en caso que el partido vuelva al gobierno. Quienes apoyan a Orsi quieren como ministro de Economía al economista Gabriel Oddone y desde filas de Cosse prefieren al exsubsecretario de esa Economía Pablo Ferreri.

El tema estuvo en boca del dirigente comunista Juan Castillo, el senador emepepista Alejandro Sánchez e incluso del exprecandidato Mario Bergara. Con esto, Andrade consideró que sus compañeros de partido deberían haber evitado pronunciarse sobre el tema.

“Yo lo que puedo hacer es armar un asado con Mario, Pacha Juan y decirles ‘señores, si los candidatos no están tirando los nombres, ¿nosotros vamos a empezar a manejar nombres?’”, afirmó Andrade este miércoles en entrevista con el programa Desayunos Informales.

“No es Juan Castillo el que tiene que resolver, ni yo. Los que tienen que resolver el nombre de propuesta de candidato a ministro de Economía es Yamandú o Carolina. Y ni Yamandú ni Carolina han decidido que es el momento de presentar el nombre del ministro de Economía”, agregó el legislador.

Consultado especialmente sobre la figura de Oddone, Andrade respondió: “Tengo conocimiento personal de Oddone. Tuvimos una buena relación personal cuando trabajamos juntos”.

En cualquier caso, Andrade remarcó que, a su juicio, estar manejando posibles nombres para un gabinete no debería hacerse sin antes ganar la elección.

“Primero hay que ganar la elección. Creo que el mensaje es equivocado porque das por descontada la elección. Hay cuatro escenarios: el que pierdas la elección; el que ganes en segunda vuelta sin mayoría parlamentaria; que ganes en segunda vuelta con mayoría parlamentaria; y que ganes en primera vuelta . Quizás el primero y el cuarto son los que hoy aparecen como más débiles. El Frente aparece como favorito, pero todos los escenarios están abiertos. Me parece que tenés que concentrarte en la discusión del programa. No voy a concentrarme en la hipótesis del armado de un gabinete, no es el tiempo. Y además, genera espacio para la chicana, que de golpe salga la oposición a decir que se armó un problema gigantesco”, afirmó.