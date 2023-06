Baja en el agua embotellada no se ha visualizado en la mayoría de los comercios; qué precios manejan los vendedores

Se espera que entre el lunes y el martes los comerciantes empiecen a aplicar los efectos de la rebaja del IVA y el Impuesto Específico Interno (Imesi).

Pese a que la exoneración de impuestos al agua embotellada, aprobada días atrás en el Parlamento, comenzó a regir desde este viernes, la baja todavía no se ha visualizado en la mayoría de almacenes y supermercados.

En este sentido, el presidente de Cambadu, Daniel Fernández, explicó a Telemundo que la gran mayoría todavía no aplicó la medida debido a que la gran mayoría no aplicó medida debido a que todavía no han hecho un recambio de stock.

Pese a ello, consideró que entre el lunes y el martes los comerciantes empiecen a aplicar los efectos de la rebaja del IVA y el Impuesto Específico Interno (Imesi).

Por su parte, el gerente general de la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU), Daniel Menéndez, detalló que muchos supermercados ya han aplicado la rebaja y que si bien no es obligatorio hacerlo prácticamente todos los harán la próxima semana.

Algunos de los comerciantes detallaron a Telemundo su situación. "Creo que recién la semana que viene arrancamos porque vienen los pedidos nuevos. Y recién hoy, por ejemplo, una marca nos pasó los precios sin el IMESI y sin el IVA. Pero estamos a la espera si vienen o no los pedidos, porque también esa es la otra, que a veces la logística de cada empresa no da. Entonces, nos vamos arreglando sobre la marcha con quién tiene y quién no", explicó uno de ellos.

Una de las marcas ya les envió los precios. "Rondaba entre los $ 110, $ 120, $ 130, como mucho. El bidón quedaría entre $ 89 y $ 95, eso según el comercio el margen que le maneja, pero no sería más que eso $ 105, $ 110 como mucho", explicó.

La venta de agua sigue en ascenso. "El lunes por ejemplo nos vino un pedido de 125 bidones, ya el martes quedaban 30 y en la semana últimamente estamos vendiendo entre 300 y 400", sostuvo.

En uno de los comercios que Telemundo recorrió sí ya se estaba aplicando la rebaja. "El bidón de agua salía $ 135, ahora está a unos $ 119 y puede capaz bajar más. Estamos hablando del agua de Salus. La botella de dos litros estaba $ 67 y ahora debe estar alrededor de unos $ 50", detalló.

Otro de los comerciantes dijo que "por ahora todo sigue normal, con el mismo valor". El tema, señaló, es que "el agua se compró antes y necesitamos matar lo que está ahora y después sí continuar con el nuevo valor".

"Estuve llamando a mi proveedor y están viendo ellos también el tema de qué hacen con toda el agua que tienen en el depósito; si lo siguen vendiendo en el mismo precio de antes o con el impuesto exonerado", agregó. "Estoy en tentativa de comprar pero tengo que ver a ver qué hago y no puedo comprar todavía hasta no saber los precios bien", cerró.