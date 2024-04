Bergara cree que el FA "cometió un error" y "se equivocó" al decidir no apoyar el plebiscito sobre ingreso a intendencias

"Primero hay que pensar en el país y luego en las consideraciones de índole partidarias y sectoriales”, apuntó el senador frenteamplista.

El senador Mario Bergara considera que la Mesa Política del Frente Amplio (FA) “cometió un error” y “se equivocó” al decidir no apoyar el plebiscito sobre el ingreso a las intendencias promovido por el sector colorado Ciudadanos. “Primero hay que pensar en el país y luego en las consideraciones de índole partidarias y sectoriales”, apuntó.

Con esta resolución del FA, la propuesta del sector Ciudadanos del Partido Colorado para establecer en la Constitución que el ingreso de trabajadores a las intendencias debe ser obligatoriamente por concurso o sorteo finalmente no será definido en un plebiscito en octubre. Para que se someta al voto popular es necesario que el Parlamento reúna 52 firmas entre diputados y senadores, algo que no sucederá ante la postura contraria del Partido Nacional y el Frente Amplio. Si toda la bancada del Partido Colorado (algo que no es seguro) y de Cabildo Abierto lo respalda, llegarán a 30 votos.

La coalición de izquierda reunió este miércoles por la noche a su Mesa Política y, si bien una mayoría de 16 en 28 votó para llegar al plebiscito, no se alcanzó la mayoría necesaria de dos tercios. El partido actuará con "unidad de acción", por lo que ningún legislador firmará.

“Lamento la decisión. Lamento que a pesar de que hubiera una mayoría en el Frente Amplio y en la propia Mesa Política, el Frente no haya logrado acompañar en esta instancia la consecución de un plebiscito de algo que sí creo que puede estar en la Constitución, que es la regla general para el ingreso a la función pública a través de concursos y sorteos”, dijo este jueves Bergara en rueda de prensa, quien días atrás se había mostrado a favor de apoyar el plebiscito.

A juicio de Bergara, “lamentablemente se pierde una oportunidad, donde había un alineamiento político amplio”: “En la legislación pasada ya el tema lo había planteado el Frente Amplio y la oposición de ese momento no lo votó. Después ahora en el Senado estuvo el planteamiento del fallecido senador Peña, que votamos el Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, y lamentablemente el Partido Nacional bloqueó la resolución. Es un tema clave para el combate al clientelismo político, para promover la transparencia y la igualdad de oportunidades para el acceso a la función pública”.

El legislador remarcó que, a su juicio, “se cometió un error”. “Algunos sectores en la Mesa Política bloquearon que el Frente Amplio acompañara esto por la vía del plebiscito. Lamento esta decisión, creo que es una decisión equivocada. Pero son los mecanismos de decisión que tenemos en el Frente Amplio y los tenemos que respetar”, dijo.

Consultado sobre qué opina de los motivos esgrimidos, en relación a “un problema de oportunidad”, Bergara dijo que no termina de “comprender el argumento sustancial”.

“Más bien se esgrimieron argumentos de orden táctico, vinculados a otros plebiscitos y a la instancia electoral de octubre. No escuchamos argumentaciones sustanciales por las cuales esto no debiera acompañarse y no acompañarse en esta instancia. Pensamos que primero hay que pensar en el país, y para el país es bueno que esa norma esté en la Constitución; y luego en las consideraciones de índole partidarias y sectoriales. Por lo tanto, lamento enormemente la decisión de la Mesa Política”, dijo.

“No hay nadie que esté en contra de la norma sino de procesarlo por la vía de un plebiscito en esta instancia electoral. Creo que hay una inconsistencia, que debió acompañarse y aprovechar que había una sintonía política en el tema”, agregó.