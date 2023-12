Bergara dijo que postura de Cosse sobre plebiscito es "legítima", pero que "no queda claro" si apoya el "contenido de fondo de la papeleta"

"El Frente Amplio dio libertad de acción para que aquellos compañeros y compañeras que entiendan que debían acompañar el proceso del plebiscito lo pudieran hacer", apuntó el precandidato.

El precandidato frenteamplista Mario Bergara consideró que la postura de la también precandidata frenteamplista Carolina Cosse a favor del plebiscito sobre la seguridad social es “legítima”, pero reafirmó que él no la comparte y que no le queda claro si ella apoya o no el “contenido de fondo de la papeleta”.

En la noche del viernes, la intendenta Cosse expresó públicamente su postura sobre la propuesta de plebiscito sobre seguridad social que promovió el Pit-Cnt y que apoyan algunos sectores del Frente Amplio (FA). “Entiendo que firmar es una acción que simplemente plebiscita nuestra desaprobación a la reforma actual", explicó Cosse a través de una publicación en su cuenta de Twitter a última hora del viernes.

Este sábado, Bergara recordó en rueda de prensa que tanto él como el precandidato Yamandú Orsi han planteando la “inconveniencia del plebiscito” porque “colocar en la Constitución cosas que no deben ir en la Constitución no parece adecuado”.

No obstante, consideró que la postura de Cosse es tan “legítima” como la de los otros precandidatos del FA porque va en línea con la libertad de acción sobre el tema que fijó el partido.

“El Frente Amplio ya resolvió que su camino para revertir esta mala ley que es la seguridad social que aprobó el gobierno, es el camino del diálogo nacional, político y social, y revertirlo con una buena ley. El Frente Amplio dio libertad de acción para que aquellos compañeros y compañeras que entiendan que debían acompañar el proceso del plebiscito lo pudieran hacer. Algunos precandidatos optamos por no acompañar y otros optaron porque sí, está en el marco de las reglas de juego de la libertad de acción que marcó el Frente Amplio”, afirmó.

Pero más allá de eso, Bergara dijo que no le queda claro la postura “de fondo” de Cosse sobre las propuestas de la papeleta.

“Queda claro que Carolina firma. No me queda claro si ella apoya o no el contenido de la papeleta, eso me pareció que no se pronunció, no llegué a entenderlo muy bien. Es un posicionamiento legítimo como el que tenemos los otros precandidatos”, apuntó, y agregó: “Me parece que ella no se pronuncia con respecto al fondo del contenido de la papeleta, si acompaña o no el colocar en la Constitución estos temas específicos de la seguridad social. Eso creo que no está explicitado en su postura”.