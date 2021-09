Bergara: FA no podía reiterar "experiencias pasadas en donde cada sector largaba nombre" y se daba "disputa fratricida"

El senador y líder de Fuerza Renovadora celebró la definición adoptada por el Plenario Nacional para las elecciones internas de la coalición de izquierda.

El senador del Frente Amplio y líder del sector de Fuerza Renovadora, Mario Bergara, aseguró que la resolución del Plenario de la coalición de izquierda de hacer una elección con tres candidatos a padrón abierto permitirá generar un mayor vínculo con la militancia frenteamplista.

"Hemos logrado una fórmula de acuerdo para que la elección del presidente del Frente Amplio y de las departamentales se haga en una instancia abierta de elecciones del 5 de diciembre, para que haya una amplia participación de todos y todas las frenteamplistas e incluso con adhesión en el momento", señaló en rueda de prensa este sábado.

Allí aseguró que su sector evitó entrar en una danza de nombres y buscó apoyar a un candidato que genera muchas adhesiones, como es el caso del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

"Nosotros pensábamos que no iba a haber candidatura única –que no era saludable, conveniente en esta instancia– pero también pensábamos que el Frente Amplio no podía reiterar experiencias pasadas, en donde cada sector largaba un nombre y se transformaba eso en una disputa fratricida", explicó Bergara.

En oportunidades anteriores pasó que un candidato ganó las elecciones internas, pero luego se le dificultó "llevar adelante la conducción política del Frente Amplio por la fragmentación y la falta de apoyos sectoriales".

En ese sentido, Bergara afirmó que su sector "no tiró al ruedo ningún nombre de Fuerza Renovadora" sino que más bien ha trabajado en la búsqueda de candidaturas que tengan un apoyo amplio de diversos sectores y bases". "Creo que en el paso concreto de Fernando Pereira eso se está logrando", dijo.

El senador apuntó que la autocrítica permitió ver que se requiere un presidente con amplio respaldo.

Además, dijo que no cree que sean "relevantes" las críticas que surgieron desde el movimiento sindical cuando se empezó a manejar el nombre del presidente del PIT-CNT para la conducción del Frente Amplio. "El PIT-CNT va a tener sus propios procesos y va a volver a conformar liderazgos que seguramente están latentes dentro de la organización", indicó.