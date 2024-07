Botana dijo que MSP busca "ahogar" al Casmu y Rando le respondió: "Pone en duda mi integridad, no lo dejamos pasar y lo aclaramos"

"No hay ningún plan premeditado para que Casmu se destruya o se desguase o esas cosas que se dicen. Es, sencillamente, mentira", dijo la ministra de Salud Pública.

La ministra de Salud Pública, Karina Rando, afirmó que es mentira que haya animosidad del ministerio hacia la mutualista Casmu, como sostuvo el senador nacionalista Sergio Botana.

El legislador dijo días atrás que el Ministerio de Salud Pública (MSP) está llevando adelante un “procedimiento muy feo”, que implica “ahogar financieramente” a la mutualista y que "es la misma maniobra que ya se vio con Casa de Galicia".

"No hay ningún plan premeditado para que Casmu se destruya o se desguace o esas cosas que se dicen. Es, sencillamente, mentira. Eso no es así, poner en duda mi integridad y mi honestidad creo que realmente es un grave error que hoy en la sesión no lo dejamos pasar y lo aclaramos", planteó la ministra luego de comparecer antes las comisiones de salud de las cámaras de Diputados y Senadores.

Rando consideró que la situación financiera de la mutualista es delicada y que el objetivo del gobierno es que siga funcionando con servicios de calidad. Señaló que es muy importante que la institución, que pidió garantía para un fideicomiso por US$ 56 millones, siga funcionando y supere la crisis.

"Nos encontramos en una situación sobre todo de falta de liquidez, sobre todo de dificultad para llegar a fin de mes a pagar a los acreedores y los sueldos. Esa es la dificultad que tiene hoy en día Casmu", dijo a la prensa Rando.

Antes de dar la garantía, el gobierno quiere que el Casmu presente un plan de reestructura y diga qué va a hacer con el dinero del fideicomiso.

Desde el Frente Amplio se señaló que la información que aportó el ministerio fue muy completa, y ahora la bancada evaluará si la gestión fue la correcta.

"El Frente Amplio quiere que el ministerio cumpla su función de asegurar los servicios de salud de calidad. Queremos colaborar con que el Casmu siga funcionando y existiendo y queremos que el MSP garantice que los recursos que da toda la comunidad para contribuir al funcionamiento del Casmu sean destinados de la mejor manera", expresó el senador del Frente Amplio José Nunes.