Búsqueda de hidrocarburos en Uruguay: Shell y APA Corporation ofertaron por bloques en el mar

Hay dos empresas de renombre internacional en la búsqueda de petróleo y gas que vuelven a poner sus ojos en Uruguay. Se trata de Shell y APA Corporation.

Shell:

- es una de las dos compañías que descubrió un yacimiento de petróleo en Namibia, en el sur de África. Dicen los expertos que la similitud geológica de ese lugar con nuestra zona vuelve más probable la presencia de hidrocarburos acá porque hace 250 millones de años las zonas eran el mismo lugar geográfico.

- Shell ya estuvo cerca de Uruguay: compró a la empresa británica BG en 2015, compañía que en 2011 obtuvo contratos de exploración en el mar uruguayo.

APA Corporation (Apache)

- estuvo en la ronda 1 y 2 (2009-2011): calificó, pero no ofertó.

- es una empresa que tiene presencia en el Golfo de México, en Egipto y descubrió hidrocarburos en Surinam (al norte de América del Sur).

¿Por qué volvieron?

1) Por los hallazgos que mencionamos.

2) Por el precio del petróleo hoy, que les da margen para investigar.

3) Por el caudal de información sísmica que fue recolectando Uruguay en sus distintas rondas de hidrocarburos: a partir de 2009 las empresas invirtieron a riesgo generando información de calidad que hoy le pertenece a Ancap. En 2016 por el bajo precio del petróleo y por el pozo que hizo la francesa Total, que no detectó hidrocarburos en ese lugar, se enfrió el tema, pero ahora cambió el escenario.

¿Volvieron y ofertaron dónde?

Telemundo supo que las dos empresas le dijeron a Ancap que tienen interés en el bloque 2. Además, Apache quiere el bloque 6 y Shell quiere el 7.

El área técnica de Ancap ya dio luz verde a las propuestas, pero ahora es el directorio el que deberá aprobar y asignar los bloques (hay disputa por el bloque 2). Después es necesario el okey del Ministerio de Industria y de Presidencia para la firma de los contratos, que sería en 2023.

¿Qué van a hacer estas empresas?

Van a analizar, reinterpretar y estudiar toda la información sísmica de esos bloques en busca de petróleo y gas. No significa ni que vayan a recolectar nueva información submarina ni que vayan a hacer perforaciones. Al menos no hoy, aunque no se descarta que una de estas empresas pueda hacerlo más adelante. Como sea, toda operación en el mar requiere autorización ambiental y específica para ello. En ese caso son inversiones del orden de los 200 millones de dólares.

Estos potenciales contratos para 3 bloques se suman al de Challenger Energy, ya firmado por el bloque 1, tras una oferta que presentó antes de la pandemia. Challenger no tiene autorizado hacer pozos.

Otro punto interesante: Uruguay se comprometió con la transición energética. Hace unos días, por ejemplo, hablábamos del hidrógeno verde, de la Expo Sostenible, hemos hablado de la próxima emisión soberana de un bono sustentable. ¿Va a esto a contrapelo? Las autoridades de Ancap respondieron a Telemundo que no, porque el gas natural es el energético de transición por excelencia y el país puede eventualmente plantarse como hub energético.

Como sea, hay que esperar a fin de mes para saber a qué empresa le asignará Ancap qué bloques.