"Capaz que es presidenta y la tengo que apoyar", dijo Mujica sobre Cosse y reafirmó que sus dichos fueron un "error lingüístico"

“Lo que yo quería decir, y apurado, es que los movimientos feministas cada vez son más fuertes en el mundo entero, y es eso lo que está presente", apuntó.

Este martes en la noche, tras participar en la Feria del Libro de la presentación del libro que lo tiene a él y al expresidente Julio María Sanguinetti como protagonistas, José Mujica volvió a referirse a sus polémicos dichos sobre la intendenta Carolina Cosse.

“Fue un error lingüístico, porque las mujeres nunca están de moda, no habría especie humana si no hay mujeres”, dijo el expresidente Mujica en rueda de prensa.

En sus declaraciones originales, Mujica había dicho que Cosse “tiene un don a favor: es mujer, y están de moda”, en relación a su potencial como precandidata presidencial en la interna del Frente Amplio para 2024, una instancia en la que el expresidente ya adelantó que su apoyo irá para el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Esas declaraciones generaron el rechazo de varias mujeres dentro del Frente Amplio.

Tras sus dichos, el expresidente dijo el lunes en la noche que con "moda" buscaba decir que es un tema "ineludible". Y el martes, tras el evento en la Feria del Libro, ahondó en el tema: (Las mujeres) “tienen la responsabilidad nada menos que de la procreación, en un mundo sin mujeres no hay vida humana”.

“Lo que yo quería decir, y apurado, es que los movimientos feministas cada vez son más fuertes en el mundo entero, y es eso lo que está presente. Cualquiera que razone, es una imagen que no puede ser, no habría humanidad si las mujeres no estuvieran vigentes”, dijo Mujica, y agregó: “No me dan la libertad de meter la pata”.

Cosse, en tanto, relativizó los dichos de Mujica y dijo que “quiere mucho” al expresidente. Consultado al respecto, Mujica dijo que no habló con la intendenta, pero respondió que él “también” la quiere mucho.

“Hice campaña electoral por ella”, afirmó Mujica, y ya cuando se iba, se dio vuelta y agregó: “Y capaz que es presidenta y la tengo que apoyar”.