"Tiene un don a favor: es mujer, y están de moda", dijo Mujica sobre Cosse, pero apuntó que "Orsi pega más con lo que es Uruguay"

"Le va bastante bien como presidente", dijo el expresidente sobre Lacalle Pou.

“Tiene un don a favor: es mujer, y están de moda”. Esas fueron las palabras del expresidente José Mujica para referirse a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y su potencial como figura política y posible precandidata a la presidencia por el Frente Amplio en 2024.

Sin embargo, Mujica reiteró en diálogo con el diario El Observador que su apoyo en las internas del 2024 será para el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. “Me parece que Orsi pega más con lo que es el Uruguay”, dijo Mujica.

“Creo que Orsi va más allá del MPP, lleva muchos años en la Intendencia de Canelones y tiene su propia personalidad. El MPP lo va a apoyar, pero Orsi está más allá del MPP. Es más abierto, tiene menos ladrillo”, agregó el expresidente.

En tanto, también en el terreno de las potenciales candidaturas de 2024, Mujica se refirió a la figura del senador Mario Bergara: “Bergara puede ser una alternativa, perfectamente puede ser, y tal vez represente un espacio curioso. Fue militante del PCU... bueno, ta bien. Yo creo que su espacio existe en la sociedad, y está bien que tenga su propia representación, y es importante”.

“Obviamente yo voy a apoyar a Orsi porque lo conozco de hace años, pero al final voy a apoyar al que salga, si estoy vivo”, aclaró Mujica, quien adelantó además cuál será su rol en la campaña: “Un viejo consejero”.

Por otra parte, Mujica también se refirió a la figura del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a quien catalogó como “una pieza de recambio” y con potencial para ser precandidato en el futuro.

“Creo que tiene futuro, es una pieza de recambio. Tiene mucha ductilidad, muy delicado, es un cuadro de reserva del futuro. Él no va a aterrizar ahora como candidato, pero va a ser un candidato de futuro. Es bueno que pase eso, yo no quisiera que a la gente le pase lo que le está pasando al Partido Colorado que no sabe a quién va a poner”, apuntó.

Mujica y su vínculo con Lacalle Pou

“Hace tiempo que no hablo con él”, respondió Mujica al ser consultado sobre su relación con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Pero más allá de eso, Mujica consideró que Lacalle “ha cultivado bien la relación con la sociedad, y le va bastante bien como presidente”. “Pero el presidente no es el gobierno, el gobierno es otra historia y es más complicado. Entonces es una personalidad valorada, pero ya el gobierno es más o menos”, matizó.

Consultado sobre su gestión como mandatario, Mujica respondió: “Yo creo que le va bien, en la relación con la gente le va bastante bien. Tiene un tono bastante autoritario desde el punto de vista práctico. No funciona con el Consejo de Ministros, no tiene comité central, no tiene pares que le discutan a la par. Pero bueno, es su personalidad”.