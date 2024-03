Carolina Ache decidió ser precandidata a la Presidencia para que su partido tenga "un candidato colorado y no uno rosado"

La exvicecanciller hará una gira por el interior con el slogan “vamos con la justa” en alusión a las campañas de Jorge Batlle y Pedro Bordaberry.

La exvicecanciller Carolina Ache competirá en la interna del Partido Colorado. La dirigente dijo que se postula como precandidata para que su partido tenga “un candidato colorado y no uno rosado”.

Ache sostiene que a su partido le falta un liderazgo claro y que no supo marcar su impronta en la coalición, según recoge este jueves el semanario Búsqueda.

La exvicecanciller dijo que en una eventual nueva coalición de gobierno el Partido Colorado debe ejercer un rol de fiscal ante desvíos del gobierno.

La exsubsecretaria renunció al sector Ciudadanos del Partido Colorado cuando el grupo evaluaba si le retiraba su confianza tras conocerse unos chats en los que su par de Interior -Guillermo Maciel- le advertía de la peligrosidad del narco uruguayo Sebastián Marset, en el medio de las tramitaciones para entregarle un pasaporte.

Más tarde se conocieron conversaciones donde el entonces canciller Francisco Bustillo le sugería a Ache “perder” el celular con esos chats. Finalmente, Ache renunció a su cargo en diciembre del año pasado.

Con esta precandidatura ya son siete los aspirantes a candidato único del Partido Colorado. La lista la completan: Robert Silva, Gabriel Gurméndez, Tabaré Viera, Guzmán Acosta y Lara, Andrés Ojeda y Gustavo Zubía.

“Cuando me hacen lo que me hicieron en Cancillería, tenía dos caminos: o me enojaba con la política y me iba para mi casa, o capitalizaba todo eso que me pasó y daba pelea desde adentro por una política con los principios que me enseñó mi familia”, dijo Ache al semanario Búsqueda.

En la próxima sesión del Comité Ejecutivo colorado, Ache anunciará formalmente su intención de ser precandidata.

La exvicecanciller hará una gira por el interior con el slogan “vamos con la justa” en alusión a las campañas de Jorge Batlle y Pedro Bordaberry.