Carrera luego que se divulgara audio que lo vincula a caso de 2012: "No accedo a ningún tipo de chantaje"

El senador frenteamplista y exdirector general del Ministerio del Interior durante parte de la gestión del exministro Eduardo Bonomi, Charles Carrera, quedó en el centro de la polémica en las últimas horas, luego de que el programa Santo y Seña difundiera un audio que aporta nueva información en torno a un caso ocurrido en 2012.

El hecho se remonta al 2012 en La Paloma, Rocha, cuando Víctor Hernández, de 27 años, recibió el impacto de una bala perdida, que se le alojó en la médula y lo dejó paralítico. Ese día, el subcomisario de Policía del balneario festejaba su cumpleaños a unos metros de la casa de Hernández; la víctima denunció que la bala provino de ese festejo. Diez años después, y denuncia penal y civil mediante, el caso permanece sin una resolución.

Ahora, el programa televisivo compartió la grabación de una conversación que mantuvieron en 2013 el hermano de la víctima, su madre, Carrera, la directora de Asuntos Internos del ministerio y un abogado de la cartera. Ese audio, además, fue presentado por la víctima en el marco de la denuncia civil contra las autoridades del ministerio y los policías que estaban en el festejo.

En el audio, se escucha a Carrera decir: “Hablamos con el director (del Hospital Policial) para que lo recibiera (a Víctor Hernández) y no quede desamparado”. Sin embargo, en esa misma grabación, Carrera se muestra preocupado porque el hecho no se haga público. “Cuanto menos se hable de que ustedes están en el hospital, mejor. Yo mandé una resolución, es una excepción. Les pido que hablen lo menos posible que ustedes están ahí. Esto es totalmente excepcional, no hablen que están ahí, porque eso nos hace lío a la interna de la Policía”, dice Carrera.

Frente a esta situación, el senador Carrera publicó este lunes en la tarde un comunicado, en el que se refiere a lo sucedido y su actuar.

“En 2012, mientras ocupaba el cargo de Director General del Ministerio del Interior, tomé conocimiento de un reprochable hecho ocurrido en Rocha, que involucraba a funcionarios policiales. Se presume que el mismo se originó desde la casa de quien era Subcomisario de La Paloma. El suceso ocurrió mientras había una fiesta, desde la cual dispararon un arma y una bala impactó en un ciudadano, causándole una herida de entidad, que provocó que aún hoy viva en situación de discapacidad. El ministro Eduardo Bonomi recibió de inmediato a las organizaciones sociales IELSUR y Serpaj, que denunciaron la situación y solicitaron que se contenga al hombre y a su familia. Por eso, se dispuso apoyo en salud para que pudiera llevar adelante su recuperación. En paralelo, se llevaron adelante los mecanismos de investigación correspondientes siempre que un policía tiene un accionar por fuera de la normativa o de apariencia delictiva. Como sabemos, los tiempos administrativos y judiciales no son compatibles con las necesidades inmediatas de las personas ante una situación como esta. Así fue que, cuando la persona fue dada de alta del Hospital de Clínicas, tras varios meses de internación y tratamientos de fisioterapia, dada su situación de salud y la aparente responsabilidad del Estado, se resolvió que recibiera atención en Sanidad Policial para que pueda continuar con su tratamiento”, comienza diciendo el comunicado.

En ese sentido, agrega: “Allí recibió durante tres años la atención de calidad necesaria para continuar con su rehabilitación. Todas las actuaciones del Ministerio del Interior tienen documentación que las respalda y son públicas para la población. Sostengo lo mismo que entonces: si el Estado es responsable del daño ocasionado por un presunto mal accionar policial, el Min. del Interior debe hacerse cargo. Tal como se escucha en el audio, siempre recomendamos al afectado llevar adelante el proceso judicial correspondiente. Como también se escucha en el audio, y quiero ser enfático en esto: no accedo a ningún tipo de chantaje. Ya que el Ministerio del Interior está detrás de este caso, tal cómo se planteó en el informe, y por eso realizaron una denuncia penal el 13 de julio de este año, solicito conocer qué acciones se tomaron a nivel administrativo y penal con el comisario Marcos Martínez, quien actualmente está al frente de la Comisaría de Lascano y es señalado como el responsable del hecho mencionado”.

Finalmente, Carrera entiende que este “giro” en el caso solo busca perjudicarlo y lo asocia directamente con la gestión del actual Ministerio del Interior.

“Igual que hace diez años, ahora desde mi rol de Senador de la República, acompaño toda acción tendiente a la transparencia del Ministerio del Interior y la investigación de todos los casos en los que el accionar policial no sea ajustado a derecho. A diez años de un hecho fortuito, el mismo informe relata cómo vira el caso tras el involucramiento del actual ministro del Interior Luis Alberto Heber. No parece casualidad que esto derive en un señalamiento sin sustento y en una denuncia penal, que lo que intenta es deslegitimar mi accionar y afectar mi imagen pública. Es comprensible, tal como cierra el informe, he pedido su renuncia y he trabajado y voy a seguir trabajando como parte de una oposición responsable que le plantea al Ministro del Interior que la situación de la seguridad se le fue de las manos, a la vez que lo somete a la justicia por hechos de apariencia delictiva que tuvo como Ministro de Transporte en la entrega de nuestro Puerto”.

Repercusiones en el Frente Amplio

En tanto, desde filas frenteamplistas llamaron a primero escuchar la versión de Carrera. Una de las voces que se pronunció en ese sentido fue la del presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira.

“Vamos a recibir a Charles en los organismos del FA y dará sus explicaciones. Nunca vamos a actuar a velocidad de Twitter, hay un programa periodístico que con lógica puede plantear un tema, luego hay que analizarlo en su justa medida y ver sus dimensiones para que el FA se exprese. Él es parte del ejecutivo del secretariado del FA y vamos a tratarlo a nuestras velocidades”, dijo Pereira este lunes en rueda de prensa.

En ese sentido, además, Pereira dijo que “las explicaciones las tiene que dar el senador y el FA”. “Muchas veces el silencio no ayuda, pero también hablar a más prisa de lo que el tiempo nos propone es torpe, bailar más rápido que la música es torpe”, apuntó el dirigente y agregó: “Sin duda vamos a tener una respuesta explicativa y clara para la sociedad”.

No obstante, Pereira también consideró que en otros partidos suceden episodios de los que no se habla. “Hay una obsesión con la preocupación sobre el FA. Tenemos el alcalde de las mil gauchadas, hay intendentes que vendieron ganado y nadie más habla del tema, de abuso sexual en una fiesta del Partido Nacional, de un senador suplente. Nosotros, desde que somos presidente, en todos los casos hemos actuado”, afirmó.

Otros dirigentes frenteamplistas, en tanto, respaldaron a Carrera. “El compañero Charles Carrera ha defendido la soberanía nacional por la entrega del puerto, denunciado la falta de transparencia de presidencia y la ineficiencia del Ministro del Interior; por esas razones sufre un ataque infundado del gobierno. Toda mi solidaridad, a no aflojar”, escribió en Twitter el senador Sebastián Sabini.

“El rebote de la denuncia de Charles Carrera al ministro Heber no se hizo esperar. Comenzó la campaña enchastre. Charles no encubrió a los policías, inició la investigación a los funcionarios, promovió que la familia haga la denuncia y ayudó de manera humanitaria al herido”, escribió en la misma red social el senador Alejandro Sánchez.