Caso Penadés: defensa del profesor pidió acceder a datos de denunciantes y abogada de víctimas dijo hay que "priorizar" su "protección"

"La medida más eficiente e idónea para la protección es la reserva de la identidad y datos personales", manifestó.

Hasta el momento ocho personas denunciaron que siendo menores recibieron pago del senador blanco Gustavo Penadés a cambio de sexo. Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, dijo este viernes a Telemundo que van a "abogar" por mantener en reserva la identidad de las víctimas. El consultorio representa a algunas de las víctimas que se presentaron ante la Justicia.

Las declaraciones de Suárez se dan luego de que Juan Carlos Fernández Lecchini, abogado del profesor Sebastián Mauzevin, pidiera conocer la identidad de las víctimas, consignó El Observador. Mauzevin es acusado de actuar como intermediario entre Penadés y las víctimas.

Fernández Lecchini no aceptó recibir la información fiscal porque consideró que era "incompleta" al no ofrecer el nombre de las víctimas. En ese sentido, Suárez -representa a cinco víctimas en este caso- aseguró que las declaraciones se pusieron a disposición. "En el caso de Penadés, se las llevaron y dejaron constancia que no estaban de acuerdo con la reserva de la identidad de las víctimas", expresó y agregó que en el caso del otro imputado (Mauzevin) la defensa tuvo a disposición la información, pero si no lo retiró "fue con su propio criterio profesional".

La abogada consideró que esta "ponderación" de los derechos en juego que hizo la Fiscalía es "correctísima" y "la reflexión que queda es que acceder a las identidades no puede generar esta situación que se plantea".

A su vez, señaló que para ejercer el derecho de defensa "no es necesario" acceder al nombre, dónde vive, trabaja o estudia. "Debemos priorizar la protección de víctima en situación de vulnerabilidad, es en particular de especial relevancia esta medida porque es la única eficaz considerando la situación de fueros del legislador", apuntó.

"Como defensores de víctimas lo que nos hace es redoblar el esfuerzo por la seguridad de las mismas. La medida más eficiente e idónea para la protección es la reserva de la identidad y datos personales. En atención a esta circunstancia que hablamos de los fueros, vamos a abogar para que esto continúe de esta manera", subrayó.