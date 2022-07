"China atribuye mucha importancia a un TLC con Uruguay", dijo embajador de ese país en Uruguay

Este fin de semana llegará a Uruguay una delegación de China para comenzar las negociaciones.

El 13 de julio el gobierno uruguayo anunció en conferencia de prensa que formalmente se iniciaban las negociaciones con China por un Tratado de Libre Comercio (TLC). “La conclusión es positiva. Hemos llegado a un acuerdo que es beneficioso para ambos países”, expresó el presidente Luis Lacalle Pou en ese momento.

En ese sentido, el embajador de China en Uruguay, Wang Gang, confirmó en las últimas horas que el estudio de factibilidad entre Uruguay y su país rumbo a un TLC "culminó con éxito".

"China atribuye mucha importancia a un TLC con Uruguay", expresó en rueda de prensa este jueves. Además, sostuvo que la relación con Brasil y Argentina es "buena" y esperan que el TLC beneficie no solo a Uruguay, sino a todos los países del Mercosur.

"Siempre vio con buenos ojos un TLC tanto con el Mercosur en bloque como con cada uno de sus miembros. Estamos convencidos que esto beneficia a los intereses de nuestros pueblos y esperamos que con estos avances podamos lograr mayor comercio, mayor intercambio e inversiones", manifestó.

En la cumbre del Mercosur, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, planteó "eliminar las asimetrías" que existen a la interna del bloque regional trabajando los miembros del Mercosur en conjunto.

"Que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales, de que 'yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí', porque todo eso es de corto aliento", dijo. "No me niego en nada a analizar lo que mi querido Luis Lacalle llama flexibilización", agregó señalando al presidente uruguayo.

Al respecto, Lacalle Pou señaló que la espalda "es mucho más ancha con el Mercosur, por supuesto", pero recordó que las negociaciones de Uruguay con China se van a empezar "en breve".

Asimismo, el presidente de la República se refirió al discurso de Fernández y a su concepto de "protección". "No me cabe la menor duda que la mejor manera de protegernos (...) la mejor manera de proteger a mi pueblo es abriéndome al mundo", finalizó Lacalle Pou.

Según supo Telemundo, este fin de semana llegará a Uruguay una delegación de China para comenzar las negociaciones y el próximo lunes se reunirán con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. No está previsto que Lacalle Pou los reciba.

A su vez, ha trascendido que una de las cosas que le importa mucho a China es el tema de los alimentos uruguayos por su calidad y procesamiento.