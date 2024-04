Comisionado parlamentario dijo que informe de EE.UU. que advierte por hacinamiento en cárceles "es una alerta" y muestra "materias pendientes"

"Ojalá el próximo gobierno apunte a un proyecto estratégico que sea eficaz para bajar la violencia y letalidad que señala el informe", expresó.

El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos en 2023 advirtió por el hacinamiento en las cárceles de Uruguay y los episodios de violencia derivados de esa situación, informó El Observador.

El documento señaló que las condiciones en las prisiones "eran malas e inhumanas" debido a las "malas condiciones sanitarias, la atención médica inadecuada y los altos niveles de violencia entre los reclusos".

Ante esto, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, dijo a Telemundo que el informe "es una alerta" que hay que tener en cuenta. "Hay que escucharla y tomar nota. Nos muestra una cantidad de materias pendientes que tenemos en el sistema penitenciario. Allí se señala que hay fuentes de violencia básicamente porque tienen un gran problema de hacinamiento y mucha falta de personal técnico para poder mover a las personas y puedan progresar", expresó.

"Las cárceles tienen un factor que genera letalidad, violencia y la violencia genera muertes, heridos y otros daños (personas amenazadas, familias destruidas). Si no trabajamos y disminuimos esa violencia o explota adentro o sino circula a través de las familias", agregó.

Petit recordó que el desafío que tiene el país es pasar a una tercera fase de reforma. "Ojalá el próximo gobierno pueda encararla basada en consensos y que apunte a un proyecto estratégico que sea eficaz para bajar la violencia y esa letalidad que señala el informe que nos afecta a todos", afirmó.

Más atención a la adolescencia

El comisionado parlamentario indicó, asimismo, que le parece "muy bien" que en la campaña electoral se hable de las políticas de infancia.

De todas formas, aseguró que "el gran problema que nos conecta con la privación de libertad, con el delito, violencia, es en la adolescencia". Allí, apuntó, la persona empieza a definir "una cantidad de aspectos" de su identidad. "Muchas veces esas personas que no tuvieron un apego terminan enganchados a otras cosas", señaló.

"El período entre los 12 y 18 años es clave, cuando los adolescentes rebotan en el liceo, cuando no tienen a veces familias continentes, no hay en el barrio suficientes redes. Es una gran materia pendiente de Uruguay", remarcó.

Por otra parte, dijo que la cantidad de personas privadas de libertad es "muy llamativa". "Allí la terapéutica que estamos aplicando no es la correcta porque hay demasiadas personas internadas y el sistema no da abasto. Es imposible dar un contenido técnico y de rehabilitación con tanta población. Hay que seguir trabajando con medidas alternativas para los delitos leves o que no son de sangre: trabajo post penitenciario y el trabajo dentro del sistema penitenciario con planes individualizados para evitar la violencia", subrayó.