"Con la guitarra de Pepe Guerra enterramos ese cacho de nuestra juventud que no vuelve más", dijo Mujica

El expresidente José Mujica se mostró dolido y emocionado por el fallecimiento de José "Pepe" Guerra, músico con quien mantenía un vínculo de amistad y a quien invitó a cantar durante su asunción el 1º de marzo de 2010.

"Es como si simbolizáramos enterrar una etapa de nuestra juventud que se está yendo. De un tiempo que se va del Uruguay, que no es ni mejor ni mejor, que fue peculiar. Que tenía reminiscencias gauchas, todavía. Poetas un poco urbanizados, una mezcla de cosa antigua con lo urbano que va a representar (Alfredo) Zitarrosa, El Sabalero (José Carbajal)... es todo un tiempo. (...) Con la guitarra del Pepe enterramos ese cacho de nuestra juventud que no vuelve más. ", dijo Mujica a Telemundo.

El líder del Frente Amplio consideró a Guerra como "uno de los grandes de la cultura nacional" y "un pedazo de pueblo uruguayo". Agradeció que los artistas, pese a morir, "siguen cantando".

Sobre su asunción en 2010, en que invitó a Los Olimareños a cantar, mencionó: "Los invité porque simbolizan mucho, el canto, la poesía, su edad, el tiempo que vivimos".

El referente del Movimiento de Participación Popular (MPP) consideró que "no cabe duda" que la "murga contemporánea" tomó el lugar "de expresar el porvenir del Uruguay". "En el fondo la cultura expresa lo más intrínseco de la sociedad", expresó.

Mujica narró su último recuerdo con el artista, una "noche inolvidable" en el Quincho de Varela: "Él era un cantor de tango fabuloso y cuando escabiaba un poco le salía el tango. Era un fenómeno. Me acuerdo, ahí en el quincho, había un botella de ron y la empezó a tomar. Le decía que estaba manejando y me dice, 'si me paran le canto algo y veremos. Total, ahora que se fue el balde que se vaya la cadena'. Genio y figura hasta la sepultura".