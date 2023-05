La nueva máquina de envasado de leche larga vida no se usa porque los trabajadores del sector no aceptan el equipo ya que requiere menos personal para su funcionamiento.

Conaprole asegura que en las tres semanas de mayo perdieron 1.500.000 de litros de leche larga vida. Desde la empresa indicaron que la nueva máquina de envasado de leche larga vida no se usa porque los trabajadores del sector no aceptan el equipo ya que requiere menos personal para su funcionamiento.

La máquina implicó una inversión de US$ 4.500.000. "Sustituye a dos máquinas viejas de 30 años. Hacían 6.000 envases por hora, esta hace 15.000", expresó el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández.

El sector tiene 32 funcionarios y de acuerdo a los manuales entienden que para trabajar en dos turnos más lavado se podría cubrir con 21 a 23 personas. Teniendo en cuenta las licencias y certificaciones los trabajadores que quedarían desafectados son entre cinco y seis personas.

"Proponemos pasarlos a otros sectores de la planta con el mismo salario y condiciones. Acá no se despide a nadie, lo que no podemos hacer es trabajar con una máquina con una dotación superavitaria, eso es costo para el producto", aseguró Fernández.

Las medidas ya dejan una afectación económica y logística a la empresa que dice seguir abierta al diálogo para encontrar una solución. "Hemos perdido ventas durante estas semanas. En tres semanas de mayo hemos perdido 1.500.000 de litros de leche larga vida", señaló.

"La máquina está parada, en todo mayo no elaboró un litro. Como el sindicato no está dispuesto a trabajar en esos términos están de paro. Están capacitados y cobran la mejor alternativa. No podemos parar la máquina, estamos abiertos al diálogo", apuntó.