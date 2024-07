Constitucionalista dijo que Dos Santos cometería otro delito si asume como intendenta de Artigas y que Caram no puede postularse a diputado

"No importa que no vayan a la cárcel, no tiene nada que ver. Si está suspendida la ciudadanía no pueden asumir ningún cargo público", aseguró Correa Freitas.

El constitucionalista Ruben Correa Freitas aseguró este jueves que Valentina Dos Santos está impedida por la Constitución de asumir como intendenta de Artigas. La nacionalista renunció días atrás a su banca en la Cámara de Diputados para tomar el cargo que deja vacante su tío, Pablo Caram, al frente del gobierno departamental.

Según el experto, Caram tampoco podrá ser candidato a diputado en las próximas elecciones nacionales de octubre, tal como tiene previsto.

¿Por qué? Ambos fueron condenados a penas de prisión (14 meses en el caso de Caram, seis en el de Dos Santos) en las últimas horas por una causa judicial vinculada al pago de horas extra irregulares en la comuna

Si bien ambos estarán en libertad y cumplirán la pena con trabajo comunitario, la Constitución establece que toda condena de prisión genera la suspensión de la ciudadanía. Una persona con la ciudadanía suspendida no puede votar, ni ser elegido para un cargo público ni ocupar uno.

"La ciudadanía se suspende por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena", indica el ordinal 4 del artículo 80 de la Constitución.

"No importa que no vayan a la cárcel, no tiene nada que ver. Si está suspendida la ciudadanía no pueden asumir ningún cargo público", aseguró Correa Freitas en entrevista con el programa Desayunos Informales.

Por tanto, según el constitucionalista, si Dos Santos asume este viernes en la intendencia "estaría cometiendo un delito, usurpación de función pública". Justamente por ese delito fue condenada este miércoles. "Sería más grave, sería reiteración. Es una hipótesis donde la pena de prisión efectiva se impondría", señaló.

Consultado sobre si había dos bibliotecas acerca de si se suspendía la ciudadanía en caso de condena que no implica prisión efectiva, Correa Freitas sostuvo: "Es muy clara la Constitución. En caso de condenados con prisión automáticamente queda suspendida la ciudadanía".

Dos Santos sí podría postularse a la Intendencia de Artigas, dado que en mayo de 2025, cuando se realicen las elecciones, ya habrán pasado los seis meses de pena.