Constitucionalistas consultados por Telemundo coincidieron en que la Justicia puede tratar temas educativos

El constitucionalista Martín Risso dijo a Telemundo que en este caso no hay un problema de violación de autonomías y explicó que toda materia es judicializable siempre que se violen derechos humanos. Explica que si la alumna no hubiera sido promovida por razones de raza o religión, es decir por discriminación, la Justicia debería actuar.

Risso agregó que aunque debería ver el expediente completo para opinar, es difícil que un juez tenga elementos para definir que se violaron derechos cuando se trata de rendimiento académico.

El constitucionalista Eduardo Lust es aún más categórico y afirma que el Tribunal de Apelaciones seguramente revoque la sentencia del juez y dirá que el magistrado se ha accedido. Explica que la acción de amparo es una situación extraordinaria para casos en que hubo violación de derechos.

Lust coincide con Risso en que los jueces no tienen competencia para analizar el rendimiento. Pone como ejemplo los postulantes que pierden concursos de ascenso y presentan un amparo. Asegura que en esos casos los tribunales se limitan a revisar el proceso pero no definen si una persona es apta o no para un cargo.