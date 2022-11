Cosse adelantó que irá a la Junta Departamental antes de fin de año para "reflexionar sobre algunos cambios normativos necesarios"

“Desde mi punto de vista no hay nada que recomponer", dijo Cosse sobre el diálogo con la oposición en Montevideo.

La solicitud de juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, ingresó este martes a la comisión de Constitución y Legislación del Senado, y la bancada frenteamplista brindó una conferencia de prensa para reafirmar su postura contraria a este proceso al que tildaron de "barbaridad" y "despropósito".

“Creo que la bancada de senadores del Frente Amplio tuvo un discurso muy serio, muy desde la seriedad con una invitación a la reflexión, convocando a los demás partidos a pronunciarse categóricamente sobre el hecho, y poniendo este intento de destitución en el lugar que corresponde”, afirmó al respecto Cosse en rueda de prensa durante la noche del martes, y agregó: “Le agradezco a la bancada de senadores, y espero que el sistema político responda a la altura”.

El anuncio de que se iniciaría el proceso para pedir un juicio político se dio a mediados de octubre, cuando la bancada de ediles de la coalición en Montevideo presentó ante la Junta Departamental los fundamentos para solicitarlo. En el documento señalaron que es el “corolario de dos años de gobierno” en los cuales la jerarca departamental “ha intentado eludir todos los mecanismos de contralor”. Los ediles argumentaron que la intendenta no podía hacerse representar por otra autoridad en la sesión del viernes 7 de octubre, por lo que incumplió la Constitución. “Es claro el texto Constitucional”, afirmaron en el documento. “Si el motivo del llamado a sala es por no responder en tiempo los pedidos de informes, el intendente no se puede hacer representar”, agregaron. Además, los ediles señalaron que lo que sucedió el viernes 7 “no es un hecho aislado”, sino “el corolario de dos años de gobierno” en los cuales la intendenta “ha intentado eludir todos los mecanismos de contralor”.

Consultada este martes sobre si considera que debería buscar formas de recomponer el diálogo con la oposición en Montevideo, Cosse respondió: “No tenemos nada que recomponer, porque nosotros todo el tiempo estamos construyendo y proponiendo”.

Además, Cosse adelantó que, por iniciativa propia, buscará visitar la Junta Departamental antes de que termine el 2022.

“Por temas de agenda se verá cuándo, pero voy a pedir antes de fin de año una visita, quiero ir a la Junta Departamental para plantear algunos temas importantes que está llevando adelante la Intendencia de Montevideo, y para reflexionar sobre algunos cambios normativos necesarios”, afirmó Cosse en rueda de prensa.

“Desde mi punto de vista no hay nada que recomponer. Nosotros siempre construimos, proponemos y trabajamos mucho. Vamos a seguir en la línea de seriedad, respeto y construcción”, agregó la intendenta.