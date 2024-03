"Cosse debería interrumpir la licencia y ocuparse de las inundaciones" en Montevideo, afirmó Lema

Desde el 4 de marzo, Cosse pidió licencia sin goce de sueldo como titular de la Intendencia de Montevideo (IMM) hasta el 8 de julio.

El diputado nacionalista Martín Lema consideró que Carolina Cosse “debería interrumpir la licencia -como intendenta de Montevideo- y ocuparse de las inundaciones” en la capital.

Las fuertes lluvias que están azotando el país durante los últimos días se hicieron sentir en Montevideo, donde nuevamente se produjeron inundaciones en varias zonas del departamento.

Este miércoles, en entrevista con el programa Desayunos Informales, el exministro de Desarrollo Social consideró que Cosse debería renunciar a la licencia que pidió del cargo de intendenta para abocarse a la campaña por su precandidatura presidencial para ocuparse de las consecuencias del temporal.

“La intendenta Cosse debería interrumpir la licencia y ocuparse de las inundaciones. Porque cuando vos estás en un lugar de esa responsabilidad… siendo ministro, a mí me tocó estar de licencia y cuando aparece una emergencia, una circunstancia de estas características, hay que interrumpir lo que se está haciendo, ya sea por una aspiración personal o por cualquier motivo, y ocuparse de lo verdaderamente importante. Creo que eso es lo que tenemos que exigir hoy”, afirmó Lema.

Desde el 4 de marzo, Cosse pidió licencia sin goce de sueldo como titular de la Intendencia de Montevideo (IMM) hasta el 8 de julio. Lema, por su parte, renunció a inicios de marzo al cargo de ministro de Desarrollo Social y volvió a su banca en Diputados, además de abocarse a la campaña por la precandidatura de Álvaro Delgado.

A juicio de Lema -que suena entre los blancos como posible candidato a intendente de Montevideo en 2025-, Cosse debería haber renunciado a su cargo en lugar de pedir licencia y dejar momentáneamente en el puesto a Mauricio Zunino.

“En lugar de Cosse, yo no hubiera tomado licencia, hubiera renunciado. Yo no tenía impedimento de seguir en el Ministerio de Desarrollo Social y hacer campaña, pero los cargos ejecutivos te absorben una cantidad de tiempo y no podés hacer las dos cosas. Como no estoy atornillado a ningún cargo, puedo renunciar al ministerio, ocupar mi banca de diputado y llevar adelante la campaña. No hubiera tomado la misma definición que Cosse”, dijo Lema.

Además, el exministro consideró que la comuna capitalina ha “desperdiciado” oportunidades de mejorar la ciudad, en especial en cuanto a infraestructura que pueda apuntalar situaciones de abundantes lluvias.

“Creo que durante la sequía se desperdició la gran oportunidad de hacer una puesta a punto mayor en el tema. Se estaba superponiendo con el gobierno nacional en vez de ocuparse de los temas departamentales”, afirmó Lema.