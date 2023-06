Cosse pidió al gobierno que deje de "echarle la culpa al FA" por seguridad y apuntó a Lacalle por dichos sobre Bonomi: "Hay que madurar"

"Los problemas de seguridad están siendo ahora y son graves; hay que ocuparse de eso en vez de ponerse a pensar si el Frente Amplio le pidió o no al ministro del momento que renunciara", comentó.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo este viernes que el gobierno actual lleva cuatro años de gestión y "debería hacerse responsable" de la seguridad pública y "dejar de echarle la culpa al Frente Amplio que no tiene nada que ver".

"Los problemas de seguridad están siendo ahora y son graves, hay que tener un rumbo en la seguridad y no lo hay. Hay que ocuparse de eso en vez de ponerse a pensar si el Frente Amplio le pidió o no al ministro del momento que renunciara, me parece que hay que madurar", señaló en rueda de prensa.

Los dichos de Cosse fueron dirigidos al presidente Lacalle Pou, quien dijo este jueves que desde el Frente Amplio le piden la renuncia al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pero no lo hicieron con el exministro Eduardo Bonomi "cuyos números eran peores".

Por otro lado, la intendenta se refirió a la carta del Ministerio del Interior respondiendo a sugerencias desde la comuna. "En esa carta el ministerio nos dice que la seguridad es una competencia exclusiva de la cartera y estoy de acuerdo. También nos dice que nos dediquemos a lo nuestro. Lo que quiero comentar es que es un problema de todos. La intendencia conoce los problemas que hay", aseguró.

En ese sentido, detalló que tiene unos 500 robos de cables por mes; robos "constantes" a las 23 policlínicas de todo Montevideo; agregó que retiran trabajadores de sus labores "porque el barrio está a los tiros". "Tenemos un complejo cultural muy importante (Sacude) donde participaban 2.500 personas y en función de los tiroteos del barrio están yendo menos de 1.500", agregó.

"La Intendencia de Montevideo debe ser la comisaría más grande del Uruguay porque contratamos por nosotros mismos a más de 130 policías", afirmó.

A su vez, apuntó que van a seguir haciendo sugerencias porque los vecinos se las plantean y además porque trabajan en los lugares y saben lo que pasa.

Consultada sobre si la respuesta del ministerio tuvo tono más político que institucional, Cosse indicó que si es político "es muy mala política, no se responde con agresividad". "Acá lo importante es que pongan las cámaras ojalá donde dijimos que había que ponerlas", concluyó.