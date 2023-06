Lacalle respaldó a Heber: "Si piden la renuncia del ministro, ¿por qué no pidieron la de Bonomi cuyos números eran peores?"

"Si vamos a mayo de 2019 el Frente debería haber hecho renunciar a Bonomi, y Bonomi no renunció", expresó.

El presidente Luis Lacalle Pou respaldó este jueves la gestión de Luis Alberto Heber al frente del Ministerio del Interior, en la previa a una nueva interpelación contra el secretario de Estado y luego de que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, haya dicho que debería renunciar.

"Matemática pura. Tipo regla de tres: las rapiñas, los hurtos, los homicidios, los abigeatos, de un lado el ministro (Eduardo) Bonomi, de este lado, ministro Heber, todos esos delitos bajaron. Si piden la renuncia de Heber, ¿por qué no pidieron la de Bonomi, cuyos números eran sensiblemente peores?", declaró el presidente en rueda de prensa desde Paysandú.

Consultado específicamente sobre la situación de los homicidios, aseguró que los números en mayo de 2023 fueron "mejores" que en el mismo mes de 2019, el último año de la gestión frenteamplista.

"Si vamos a mayo de 2019 el Frente debería haber hecho renunciar a Bonomi, y Bonomi no renunció", expresó.

El mandatario reiteró que no están "conformes" con los resultados en materia de seguridad pública, pero que "los números son sensiblemente mejor" gracias a "el esfuerzo que se ha hecho en personal, en tecnología, en despliegue, en armamento, en vehículo y aparte en una actitud: defender al que cumple la ley y perseguir al delito".

En este camino, dijo que el "compromiso del gobierno" es "seguir haciendo esfuerzos" para que "no solo no se cometan tantos delitos", sino para "esclarecer otros". "El porcentaje de esclarecimiento muchas veces no se condice con lo que ha invertido el Estado en estos años", consideró.

Pereira dijo el sábado pasado que había "llegado el momento que el ministro dé un paso la costado". Aclaró que eso no es algo que pida el Frente Amplio, “pero cuando hay un fracaso de este tamaño, muchas veces los ministros tienen que evaluar si no es el momento de salir y si no se requiere una política de seguridad pública con más garantías y mayor diálogo”, dijo.

En el mismo camino, la bancada de Diputados opositora decidió interpelar a Heber el 28 de junio. La decisión se tomó luego del asesinato del Marcelo Demestoy, gerente de la sucursal de Ta-Ta del Parque Rodó.

Heber fue consultado sobre la interpelación y el pedido de renuncia este jueves en rueda de prensa. "Piden la renuncia antes de escucharme. Ya se juzgó antes de escuchar las cifras que pueden demostrar que la gestión se viene realizando por el buen camino", respondió.

Además, pidió no comparar meses, sino periodos más largos: semestres o años completos. En este camino, informó que en los primeros cinco meses de 2023 bajaron un 15% los homicidios, con respecto al mismo periodo del año pasado.