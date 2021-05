Costo de no aumentar los combustibles rondará en mayo los US$ 28 millones, dijo Paganini

El ministro comentó que habrá reuniones esta semana entre el Ministerio de Economía (MEF) y Ancap, y añadió: "Si es necesario va a haber alguna asistencia especial. Evidentemente nos preocupa que Ancap sea una empresa sana, fuerte y que pueda competir en esta etapa de desarrollo".

El ministro de Industria, Omar Paganini, aseguró que le "sorprende" que el Frente Amplio apoye la derogación de los artículos 235 y 236 de la ley de urgente consideración (LUC) –que tratan la aprobación de los precios de combustibles y cómo se fijan– ya que la coalición de izquierda los votó en el Parlamento.

La norma promulgada en julio determinó un nuevo mecanismo para fijar los precios de los combustibles. Desde 2021 el cálculo del valor se debería hacer a partir del precio de paridad de importación (PPI), que es un cálculo teórico realizado por la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) sobre cuánto costaría a un potencial competidor de Ancap importar combustible en las condiciones vigentes.

Sin embargo, el gobierno anunció el viernes pasado que aplazaría por segunda vez consecutiva el aumento del precio de los combustibles. Esta medida supondrá un pérdida de alrededor de US$ 28 millones en mayo, aseguró Paganini en Informativo Carve este lunes. "Esa es la resignación que estamos haciendo si lo calculamos desde el punto de vista que correspondería de acuerdo a la metodología. Tal vez en los costos de Ancap puede ser un poco más o un poco menos, según como efectivamente cierre el mes, pero anda en ese orden", aseguró. Según el gobierno, no incrementar los combustibles en abril costó US$ 30 millones.

El ministro comentó que habrá reuniones esta semana entre el Ministerio de Economía (MEF) y Ancap, y añadió: "Si es necesario va a haber alguna asistencia especial. Evidentemente nos preocupa que Ancap sea una empresa sana, fuerte y que pueda competir en esta etapa de desarrollo".

Paganini también profundizó en la decisión de postergar el aumento de los combustibles. Indicó que "aproximadamente la mitad de la nafta se usa para trabajar y eso impacta en el resultado de todos los servicios no transables" y que más del 90% del gasoil se destina a la producción. Por lo tanto, la medida busca apalancar la reactivación del mercado laboral y no agregar trabas adicionales a los productores, dijo.

Consultado acerca de la posible derogación de los dos artículos de la LUC que tratan sobre el precio de los combustibles, el ministro de Industria sostuvo: "Sorprende un poco que el Frente Amplio apoye su derogación. Entendemos que (este nuevo esquema para fijar precios) es un mecanismo transparente, que toma en cuenta la vieja crítica de que en realidad el gobierno recauda a partir de mantener alto el precio de los combustibles y cosas del estilo".

"Le da transparencia al sistema, pero también el mismo artículo (de la norma) le fija un precio máximo al público de Ancap y está previendo un proceso de transformación que le reconoce a Ancap algunas cosas que se está criticando en esa web (la de la comisión pro referéndum): hay costos que derivan de otro tipo de exigencias que le pone la sociedad a Ancap, como por ejemplo generar biocombustibles en forma nacional y con materia prima nacional, hacerse cargo de la pérdida del portland y del subsidio del supergás", dijo.