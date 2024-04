"Creo que no es la forma de empezar": Delgado le respondió a Silva tras sus dichos sobre plebiscito por ingreso a intendencias

"Hay cosas que no están para la Constitución, mucho menos están a meses de una elección, así que no compartí el instrumento", expresó el precandidato blanco.

El precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado le respondió a su par colorado Robert Silva luego que éste último asegurara que el plebiscito por ingreso a las intendencias será un tema "innegociable". El representante blanco aseguró en una actividad en Rivera que "nunca" parte de la posición que para él algo es "innegociable", sobre todo en aquellos temas instrumentales y no de principios.

"Yo creo que hay algo mucho más grande, que es que la coalición vote junta, que tenga un programa único y la responsabilidad histórica de seguir con este rumbo en el gobierno. Eso para mí es lo más importante de todo", subrayó Delgado.

"Si cada uno parte de la base de 'sobre esto yo no me muevo', creo que no es la forma de empezar", consideró. Agregó que todavía quedan etapas, primero las elecciones internas, después las de octubre donde se verá cómo vota cada partido y cómo se armará la coalición en función del peso electoral de cada uno.

"Después nos sentaremos con todos los partidos de la coalición a armar un programa único rumbo al balotaje de noviembre", señaló.

Para Delgado, Uruguay necesita "armonizar" la legislación vinculada a los estatutos de funcionarios municipales. "Hay 19 estatutos diferentes en todo el país aprobados por la Junta Departamental en el marco de las autonomías departamentales y sobre eso hay que trabajar. Es el paso previo a unificar los criterios", opinó.

El precandidato blanco sostuvo que está dispuesto a seguir avanzando y subrayó que "cuánto más transparencia mejor". "Yo no compartí, en lo personal, la 'plebiscitis' que hay de que todo hay que plebiscitarlo en la elección y todo meterlo en la Constitución", añadió.

"La Constitución en realidad tendría que tener no tantas cosas, pocas cosas que sean después reguladas o reglamentadas por ley. Hay cosas que no están para la Constitución, mucho menos están a meses de una elección, así que no compartí el instrumento", aseveró.