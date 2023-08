Da Silva sobre cruce entre Gandini y Sartori: "Prefiero un senador ausente y no un rompe huevos; que se divierta, pero que levante la mano"

El legislador afirmó que a él "no le molesta" que Sartori se ausente en el Parlamento.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo este jueves que el cruce entre sus pares Jorge Gandini y Juan Sartori "es una boludez".

"Los entiendo a los dos. Gandini se queja que Sartori no ha sudado la camiseta y la tiene nueva, y yo coincido con él; y el otro dice que hizo tantos proyectos de ley. Me parece muy boludo el tema", expresó Da Silva en entrevista con el programa Se arregla el mundo de FM Hit.

Este miércoles Gandini dijo que Sartori "viene cada tanto al país" y hace cosas "para llamar la atención". Ante esto, Sartori le respondió en redes sociales y apuntó que "la cuestión no es ir a calentar asiento" al Parlamento.

En ese sentido, Da Silva aseguró que "prefiere un senador ausente y no un rompe huevos". "No le puedo reclamar nada. No jode, dejalo", remarcó en alusión a Sartori.

"Un senador con la exposición de Juan Sartori, que no rompa los quinotos, dejalo quieto, que se divierta, pero que me levante la mano. Sería insoportable si a cada cosa que el gobierno propone no levanta la mano. A mí no me molesta", subrayó.