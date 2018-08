Danilo Astori: “No he considerado la posibilidad de ser precandidato”

El ministro de Economía dijo que ni afirma ni elude la propuesta.

El ministro de Economía Danilo Astori habló sobre la posibilidad de ser precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio, durante un acto en la ciudad de Minas. Al respecto dijo:

“Lo electoral puede llegar a chocar o a contradecir la dedicación a los temas que tenemos que abordar y que el país nos propuso. Yo estoy muy dedicado a mi trabajo. El país tiene sus plazos electorales y eso debe ser respetado, pero en este momento no hay decisión y no es un tema de discusión para nosotros. Respetamos a aquellos sectores y compañeros que han entendido que ya es el tiempo de tomar estas definiciones, pero nosotros entendemos que debemos esperar. No hemos considerado la posibilidad, por lo que ni la eludimos ni la anunciamos”.