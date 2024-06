Delgado criticó reacción de la oposición ante chat de Lacalle y Astesiano: "Los uruguayos son muchos más inteligentes"

“Nosotros vamos a hacer una campaña electoral libre de humo, libre de operaciones, de enchastres, de agravios, sin levantar la voz", apuntó el precandidato blanco.

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado criticó las reacciones de la oposición ante las nuevas filtraciones de chats entre el presidente Luis Lacalle Pou y el excustodio presidencial Alejandro Astesiano. A su juicio, se trata de una estrategia de “manija, matraca, humo y ruido”.

Varios dirigentes y precandidatos de la oposición se expresaron este jueves en sus redes luego que se conocieran nuevos detalles del caso sobre la investigación que se desplegó tras el choque que protagonizó el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, pedida por el exjefe de la custodia presidencial. Astesiano -preso al momento por una serie de delitos- pidió utilizando sus contactos en la Policía que se investigara si previo al siniestro de tránsito Abdala había estado en una boca de venta de drogas: cuando le informó a Lacalle Pou sobre el tema, el presidente respondió “perfecto”.

"La información la recibí, la diferencia es que no se usa ni se usó", dijo este jueves el presidente Lacalle Pou en rueda de prensa. “La explicación no es aceptable”, comentó la precandidata frenteamplista Carolina Cosse. Es un tema que "nunca se termina de aclarar", apuntó por su parte el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi.

Ante este escenario, Delgado afirmó durante un acto en el departamento de Treinta y Tres durante la noche del jueves que su campaña política de cara a las internas busca tener otra “actitud”, diferente a la de los dirigentes frenteamplistas.

“Quiero hablar sobre la actitud con la que nos presentamos en la campaña electoral y el tipo de campaña que vamos a hacer. Lo quiero decir hoy, especialmente hoy, y lo quiero decir con preocupación, no con tristeza. ¿Saben por qué no contesté esa? Porque creo que los uruguayos son muchos más inteligentes que la mayoría de los dirigentes políticos, siempre marcan el rumbo antes que los dirigentes, y siempre están un paso adelante”, afirmó.

“Nosotros vamos a hacer una campaña electoral libre de humo, libre de operaciones, de enchastres, de agravios, sin levantar la voz. Cuando uno tiene las propuestas, los resultados, la conexión con la gente y un compromiso que es nuestro programa de gobierno, y está peleando por una causa justa, no necesita levantar la voz. Por eso, lo que pido en estos días, donde puede seguir la manija, la matraca, el humo, el ruido, la niebla que quiere tapar la realidad, que nos centramos en lo importante: los problemas de la gente y cómo se resolvieron en estos cinco años”, agregó.

Gandini: “Astesiano era un tipo que lo que quería era ser figureti”

Por su parte, el precandidato nacionalista Jorge Gandini habló en rueda de prensa en Florida sobre el mismo tema y criticó que estas filtraciones se den a pocas semanas de la internas.

“Esto me sonó a tema viejo, que sale ahora faltando 20 días para las elecciones no sé por qué. Esto es una película repetida, aparecen chats dos por tres que nadie sabe por qué salieron o de dónde, pero no aportan información”, dijo.

Además, relativizó el actuar de Astesiano: “Era un tipo que lo que quería era ser figureti, hacer número con el presidente, hacer puntos, quedó comprobado que más de una vez dijo cosas que no eran verdad para mostrar que tenía fuerza, poder y posición”.