Delgado planteó firmar nota por Venezuela y Cosse dijo: "Le propondría una campaña para no darle pasaporte a los narcotraficantes presos"

El nacionalista propuso que todos los precandidatos firmen una nota pidiendo la habilitación de María Corina Machado de cara a las elecciones en Venezuela.

Álvaro Delgado propuso esta semana que los precandidatos de todos los partidos firmen una nota pidiendo la habilitación de María Corina Machado -opositora al régimen de Nicolás Maduro- de cara a las elecciones en Venezuela, y Carolina Cosse le respondió que esa propuesta "no tiene ningún asidero".

"Me gustaría saber por qué no se pusieron a juntar firmas para no levantarnos los impuestos a todos cuando recién ganaron el gobierno. Yo le propondría a Delgado que hagamos una campaña de firmas para no darle pasaporte a los narcotraficantes que están presos por tener un pasaporte falso", expresó este miércoles en rueda de prensa la intendenta de Montevideo.

A su vez, la precandidata se refirió a la inseguridad y afirmó que la situación "está muy complicada".

"A nivel de Estado la experiencia que se hizo de endurecer las penas con la Ley de Urgente Consideración ha sido desastrosa. Las políticas de Estado tienen que ser algo pensado. Estamos viviendo una escalada de violencia como nunca antes en Uruguay, con cárceles que explotan, con gente en situación de calle con números explotados, situaciones de violencia alarmantes. Es horrible, es el momento de actuar de manera inteligente y colaborativa", apuntó.

"Hace unos días mataron un policía en Marconi, no sé si nos damos cuenta la gravedad que tiene. Estamos en una escalada de violencia en los barrios muy grande", añadió.

En ese sentido, señaló que un hipotético gobierno del Frente Amplio "tiene que tener acciones muy articuladas" entre los distintos organismos del Estado.

Por otra parte, Cosse recibió en la mañana a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y sostuvo que fue una reunión en un tenor "oficial".

"Hablamos de programas que viniendo de Bloomberg y Harvard, Montevideo participa. Esos programas le nombraron mucho a Montevideo y yo comenté las experiencias que había tenido que han sido muy buenas", indicó.