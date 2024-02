Delgado planteó que todos los precandidatos firmen nota contra inhabilitación de opositora en Venezuela; "Al FA le quema la mano", dijo

"Ojalá nos llevemos la linda sorpresa que los candidatos proclamados del Frente Amplio lo firmen, no sé si en calidad de candidatos, sino de ciudadanos. Son demócratas, tienen valores democráticos. Si tienen valores democráticos hay que plasmar la firma", dijo el dirigente blanco.

El precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado propuso que los precandidatos de todas las colectividades políticas firmen una nota pidiendo la habilitación de María Corina Machado -opositora al régimen de Nicolás Maduro- de cara a las elecciones en Venezuela.

Delgado le planteó la iniciativa al presidente del directorio del Partido Nacional. El precandidato dijo estar seguro que el cabildante Guido Manini Ríos, el independiente Pablo Mieres y los presidenciables colorados y blancos la firmarán.

En contraposición, apuntó al Frente Amplio: "Cuando la nota llegue a la sede del Frente Amplio ¿qué pasa? En estas cosas les quema la mano. Es como que no quieren jugarse. No sé qué tipo de compromiso hay, no tendríamos que andar dando vueltas para decir lo que hay que decir, que en Venezuela no hay elecciones libres porque proscriben candidatos.

El exsecretario de Presidencia aseguró que con la nota buscará "ayudar". "Vamos a hacer lo que nos hubiera gustado, y muchos países lo hicieron, cuando acá había proscriptos. Ojalá nos llevemos la linda sorpresa que los candidatos proclamados del Frente Amplio lo firmen, no sé si en calidad de candidatos, sino de ciudadanos. Son demócratas, tienen valores democráticos. Si tienen valores democráticos hay que plasmar la firma, si no hay hacerse cargo", cerró.

Más temprano, consultado sobre la situación de El Salvador donde Nayib Bukele fue reelecto presidente pese al impedimento constitucional para la reelección, Delgado señaló: "En el caso de El Salvador lo que hemos leído es que hay dos instrumentos, uno de ellos dictamen de un tribunal. Estamos hablando con el canciller sobre esta situación para tener más elementos. Llama la atención la contundencia del resultado".